Krafton will Palworld als mobile Version bringen

Krafton will Palworld als mobile Version bringen

Werbung

Zum Start Anfang des Jahres brach Palworld etliche Rekorde und während schon von Anfang von vielen Parallelen zu Pokémon unterstellt wurden, hielt sich Rechteinhaber Nintendo vorerst zurück. Erst Mitte September hat sich der japanische Konzern dann doch noch entschieden zu klagen. Eine Entscheidung steht noch aus.

Die Klage scheint den japanischen Publisher KRAFTON jedoch nicht von einer Zusammenarbeit mit den Entwicklern von PocketPair abzuschrecken. So hat man in einer Presse-Mitteilung Anfang Oktober bekannt gegeben, dass es eine mobile-Version von Palworld geben soll. Um dies zu ermöglichen, hat KRAFTON einen Deal mit den Entwicklern abgeschlossen. Die Portierung soll die wichtigsten Gameplay-Elemente in eine portable Version übertragen.

KRAFTON ist vor allem bekannt als Publisher von PUBG. Aktuell steht der Konzern hinter dem kommenden Konkurrenten für Die Sims namens inZOI. Die Ankündigung für eine mobile Version folgt erst wenige Wochen nach dem Start des Spiels auf der Playstation. Zu Release war der Titel nämlich nur auf PC und Xbox verfügbar. Welche Auswirkungen eine erfolgreiche Klage seitens Nintendo auf die Zukunftsplanung rund um Palworld hätte, bleibt abzuwarten.