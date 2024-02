Werbung

Seit dem Release von Palworld beherrscht das Spiel die Charts. Die unerwartete Flut an Spielern zwang Entwickler Pocket Pair auch dazu, händeringend nach neuen Angestellten zu suchen. Auch wenn man mittlerweile viele Spieler verloren hat, findet sich Palworld immer noch auf Platz vier der aktuell am meisten gespielten Spiele auf Steam. So sind immer noch um die 260.000 Spieler gleichzeitig im Game aktiv.

Durch den Rückgang der Spielerzahlen bessern sich mittlerweile zwar die Serverprobleme, doch klagen immer mehr Spieler über zunehmende Probleme mit Cheatern. Trotz dieser Probleme konnte Palworld nun einen weiteren großen Meilenstein für sich verbuchen. Auf dem offiziellen X-Account der Entwickler gaben diese nun bekannt, dass man innerhalb nur eines Monats die unglaubliche Zahl von 25 Millionen Spielern geknackt hat.

Die Spielerzahl setzt sich dabei aus den Steam-Käufern mit 15 Millionen und den Xbox/Game Pass Spielern mit weiteren 10 Millionen zusammen. Aktuell gibt Pocket Pair auf Steam bekannt, dass man sich gerade dem Cheat-Problem annehmen möchte. Man will eine externe Anti-Cheat-Lösung anbieten, die auf den offiziellen Servern zwar verpflichtend aktiv ist, auf Community-Servern, im Singleplayer oder im Koop jedoch auf Wunsch auch deaktiviert werden kann.