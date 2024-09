Gestern wurde der Patch 2.13 für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty veröffentlicht, der unter anderem die Unterstützung für FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) und Frame Generation von AMD nachreicht. Bisher unterstützte das Spiel nur FSR 2.1 und war auf Seiten der NVIDIA-Upscaling-Technologien das Aushängeschild für DLSS 3 mit Frame Generation und Ray Reconstruction. Auch die dritte Upscaling-Technik XeSS wird in der Version 1.2 unterstützt.

Mit FSR 3 und Frame Generation wird nun also auch AMDs neueste Technik unterstützt, welche die beste Darstellungsqualität bieten soll und per Frame Generation zusätzlich für höhere Bildraten sorgen soll. In den Grafikeinstellungen finden sich die entsprechenden Optionen:

Die weiteren Änderungen des Patch 2.13 laut CD Projekt Red:

Added support for AMD FidelityFX Super Resolution 3 with Frame Generation. More information can be found in this article on the Support website.

Added support for Intel Xe Super Sampling 1.3

It will now be possible to enable both DLAA and DLSS Ray Reconstruction at the same time.

Added a new "Utilities" tab in Settings and moved HDD Mode, Hybrid CPU Utilization and AMD Simultaneous Multithreading (SMT) options there.

Other stability and visual fixes.

Welche Auswirkungen bzw. Möglichkeiten sich aus der Aktivierung von FSR 3 und DLSS 3 ergeben, haben wir in einem schnellen Benchmark untersucht. Zum Einsatz kamen ein AMD Ryzen 5 7600X3D sowie eine GeForce RTX 4090 mit aktuellem Treiber. Als Auflösung haben wir 3.840 x 2.160 Pixel mit RT-Overdrive-Preset gewählt.

Für FSR 3 und DLSS 3 war das Quality-Preset ausgewählt und Frame Generation war natürlich jeweils aktiviert.

Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel, RT: Overdrive, Ryzen 5 7600X3D, GeForce RTX 4090 DLSS 3 (Qualität) + Frame Generation 82.7XX 66.4XX FSR 3 (Qualität) + Frame Generation 82.1XX 68.4XX Nativ 24.3XX 17.6XX FPS Mehr ist besser

Werbung

Ohne die Unterstützung einer Upscaling-Technologie kann auch eine GeForce RTX 4090 keine ausreichenden Frameraten liefern. Aus etwa 25 FPS werden jeweils etwa 80 FPS. Hinsichtlich der FPS begegnen sich beide Technologien also auf Augenhöhe.

Aber es kommt auch auf die Darstellungsqualität an:

Bildvergleich

Bildvergleich

Links findet ihr die Darstellung mittels DLSS 3 (Qualität) mit Frame Generation und rechts mittels FSR 3 (Qualität) ebenfalls mit Frame Generation.

Zwei Dinge spielen in der Betrachtung der beiden Screenshots eine Rolle: Erstens steht FSR 3 in der Schärfe und den Details DLSS 3 in nichts nach. Man muss hier aber ein paar Einschränkungen für den zweiten Punkt machen, denn dank Ray Reconstruction kann NVIDIA über DLSS 3 wiederum einige Details wiederherstellen, die ohne Ray Reconstruction verlorengegangen wären. Insofern liefert NVIDIA am Ende dann doch die deutlich bessere Darstellungsqualität und das überzeugendere Gesamtbild.

Davon profitiert natürlich nur derjenige, der eine GeForce-RTX-40-Karte sein Eigen nennt. Wer eine Radeon-RX-Grafikkarten besitzt, der kann FSR 3 und XeSS 1.2 einsetzen, muss aber auf DLSS und Ray Reconstruction verzichten. Cyberpunk 2077 ist aber dahingehend ein Vorbild, dsas alle Upscaling-Techniken der drei Hersteller unterstützt werden und diese auch untereinander kombiniert werden können.