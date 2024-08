Werbung

ASUS hat die Gamescom 2024 zum Anlass genommen, im Rahmen einer eigenen Veranstaltung unter dem Motto "Ahead of the Game" einige neue Produkte anzukündigen. Neben neuen Motherboards findet sich hier eine spezielle Grafikkarte in der Vorschau. Dafür ist man bei ROG eine besondere Kooperation eingegangen.

Gemeinsam mit Focus Entertainment und AMD stellt man die limitierte ASUS Radeon RX 7900 XTX in der Warhammer-40.000-Space-Marine-2-Edition vor. Das Design der Karte orientiert sich ganz am Look der Hauptfigur des Spiels, das auch auf der Gamescom angespielt werden kann. Entsprechend ist sie komplett im Ultramarine-Blau von Captain Titus gehalten. Mit drei Lüftern ausgestattet bietet die limitierte Version ausreichend Platz für passende Aufdrucke. So finden sich auf beiden Seiten Symbole, die direkt aus dem Warhammer-Universum stammen. Unter anderem das Logo der Ultramarines, denen Titus angehört und deren Orden auch das Farbschema liefert.

Als weiteren Teil der Zusammenarbeit hat ASUS heute eine Giveaway-Aktion gestartet. Beim Kauf bestimmter ASUS-Produkte erhalten Käufer für kurze Zeit zwei kommende Spiele gratis dazu. Neben Warhammer 40.000 Space Marine 2 gibt es noch das Action-Spiel Unknown 9 Awakening dazu. Dieses soll am 18. Oktober erscheinen und kann ebenfalls auf der Gamescom angespielt werden. Der entsprechende Stand findet sich in Halle 6. Weitere Informationen zur Giveaway-Aktion gibt es bei ASUS.

Sogar einen kurzen Youtube-Trailer hat man dieser Zusammenarbeit spendiert. Auf der Show vor Ort gab es neben der eigentlichen Karte auch einen passenden Beispiel-Build im kompletten Warhammer-Look zu bewundern. Wer sich für die Radeon-Karte im limitierten Look interessiert, muss jedoch auf sein Glück setzen. Die Grafikkarte kann nicht einfach gekauft werden. Sie kann lediglich im Rahmen bestimmter Events und als Preis bei ASUS ROG gewonnen werden.