Battlefield 2042 erschien 2021. Zu Release erntete der Shooter harsche Kritik. Bis heute steht der Metascore des Spiels auf metacritic auf lediglich 68, während Fans den Shooter im User Score mit einer verheerenden Wertung von 2,2 abstrafen.

Electronic Arts hat nun das Update 7.4.0 für Battlefield 2042 veröffentlicht. Es wurde am 9. Juli 2024 veröffentlicht. Da man den Support für den gescheiterten Shooter danach einstellt und keine weiteren neuen Seasons produzieren will, handelt es sich um die letzte große Aktualisierung der siebten Saison namens Turning Point. Das Update führt ein zeitlich begrenztes Event mit Dead Space-Thematik ein.

Mit dem Update kommt der neue Outbreak-Modus. In diesem kämpfen Spieler zu viert im PvE gegen Wellen von Gegnern. Hier müssen Teams acht Sektoren durchqueren, um am Ende des Levels zu evakuieren. Die Spieler müssen dabei Ressourcen geschickt einsetzen, um die immer stärker werdenden Gegner zu besiegen. Neben dem Outbreak-Modus gibt es auch passende kosmetische Belohnungen, die sich am Look des SciFi-Horror aus Dead Space orientieren.

Zusätzlich wird die Handhabung von Raketenwerfern wie dem SRAW verbessert und die MD540 Nightbird erhält ein Balance-Update, um sie mit anderen Hubschraubern in Einklang zu bringen. Der Raketenwerfer SRAW wurde angepasst, um ihn wettbewerbsfähiger zu machen. Die Änderungen beinhalten eine verbesserte Zielansicht und eine Reduzierung der Raketenlautstärke. Auch der G-84 TGM-Raketenwerfer erhält ähnliche Anpassungen. Der Nightbird wird schwerer und weniger wendig gemacht, um besser mit anderen Angriffshelikoptern übereinzustimmen. Zudem wurden Anpassungen an den Fahrzeugfähigkeiten und der Kamera-Einstellung vorgenommen. Das Update enthält weitere umfangreiche Balance-Anpassungen für verschiedene Waffen und Fahrzeuge.

Der komplette Change-Log findet sich auf der offiziellen Seite von EA.