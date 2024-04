Werbung

Es war bisher eine holprige Fahrt für Battlefield 2042, das im Jahr 2021 in einem schon beinahe peinlichen Zustand startete, es dann aber schaffte, sich sukzessiv mit jedem Update auf immerhin eine solide Position zu schleppen. Nun scheint die Geschichte des Shooters aber dem Ende entgegen zu gehen. Denn EA und DICE haben angekündigt, dass der Support für das Spiel mit dem Ende der derzeit laufenden Season 7 eingestellt wird. Wartungsupdates und Wiederholungen vergangener Events werden weiterhin stattfinden, aber es wird keine weiteren größeren saisonalen Inhalte geben.

Darüber hinaus wird das in Montreal ansässige Unternehmen Motive Studios zukünftig mit den anderen EA-Studios DICE, Criterion und Ripple Effect zusammenarbeiten, um "ein Battlefield-Universum mit vernetzten Multiplayer- und Einzelspieler-Erfahrungen aufzubauen", so der Publisher. In einer Pressemitteilung von Motive heißt es weiter, dass Philippe Ducharme, Executive Producer des erfolgreichen Dead Space-Remakes, und Roman Campos-Oriola, Creative Director, die neue Motive Battlefield-Abteilung leiten werden.

Aus der Ankündigung geht außerdem hervor, dass Motive sich auf das storyorientierte Einzelspieler-Erlebnis des neuen Battlefield-Universums konzentrieren wird. Zuvor hatte EA den Halo-Veteranen Marcus Lehto in seinem in Seattle ansässigen Studio Ridgeline Games darauf angesetzt. Doch erst vor einigen Wochen verließ Lehto das Unternehmen und EA schloss daraufhin das Studio komplett.

Obwohl sich der Fokus von Motive damit deutlich in Richtung Battlefield verschieben wird, hat das Unternehmen dennoch bestätigt, dass es an seinem erwarteten Iron-Man-Projekt festhalten will. Dem Unternehmen nach, hat das Studio genug Kapazitäten, um zwei Teams parallel zu betreiben. Zudem erklärt Motiv, dass das Unternehmen bisher "hervorragende Fortschritte" bei Iron Man gemacht haben will und das Spiel daher seinerseits eine hohe Priorität genießt.