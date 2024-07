Werbung

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Titels endete der Support für Ubisofts The Crew dieses Jahr. Am 30. März 2024 wurden die Server abgeschaltet. Viele Fans kritisierten die Abschaltung, da das Spiel dadurch unspielbar wurde. Für die Betroffenen gibt es nun jedoch Hoffnung.

Eine Gruppe Modder will das Spiel wiederbeleben. Ziel ist es, The Crew so umzubauen, dass man einen Community-Server nutzen kann, um das Spiel sowohl online, als auch offline zu spielen. Unter dem Namen The Crew Unlimited soll das Fan-Projekt entstehen. Eine spielbare Version gibt es bislang noch nicht, aber die Macher haben schon ein 15-minütiges Video auf Youtube veröffentlicht, auf dem ein erster Ausflug zu sehen. Der Clip trägt den Titel "First Roadtrip After the Shutdown".

Das Team aus Moddern gibt auf seinem offiziellen Discord-Server Updates über den aktuellen Stand des Programms und informiert über eventuelle Probleme bei der Portierung. Auch wenn man vorerst an der PC-Version arbeitet, wird eine spätere Konsolen-Version ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Als Begründung für die Abschaltung nennt Ubisoft, dass Käufer nicht das eigentliche Produkt kaufen, sondern sich eine Lizenz sichern. Diese erlischt dann mit dem Ende des Supports. Mit der Abschaltung der Server wurde das Spiel auch aus dem Store genommen und kann seit dem 01. April 2024 nicht mehr gekauft werden. Aus den Bibliotheken der Besitzer wurde der Titel ebenfalls entfernt.