Werbung

Im Dezember 2023 kündigte Ubisoft an, dass man zum 31. März 2024 die Server für The Crew abschalten will. Als Begründung für das Aus des Rennspiels wurden damals zwei Gründe genannt. Einerseits wurde im September 2023 gerade erst der neueste Teil der Serie, The Crew Motorfest gelauncht, andererseits ist das Spiel schlicht bereits 10 Jahre alt. So will sich Ubisoft verstärkt auf die beiden neueren Teile der Rennserie, The Crew 2 und The Crew Motorfest konzentrieren.

Viele Fans des Spiels sind natürlich enttäuscht über die kürzfristige Abschaltung der Server. Das Ende war jedoch angekündigt und absehbar. Dennoch gibt es nun Unmut in der Fangemeinde. Viele Käufer hatten darauf gebaut, dass die Community das Spiel am Leben halten würde. Dies ist nicht unüblich bei beliebten Spielen, deren offizielle Server nicht mehr verfügbar sind. So erfreuen sich viele Retro-Games auch Jahre nach ihrem offiziellen Ende noch einem neuen Leben innerhalb ihrer Fan-Gemeinde. Publisher Ubisoft scheint das aber nicht zulassen zu wollen.

Es sieht so aus, als ob Ubisoft die Lizenzen der Käufer über den firmeneigenen Shop widerruft. Das bedeutet, man kann das Spiel seit dem 01. April 2024 auch nicht mehr herunterladen oder im Shop aufrufen. Auch wenn der Titel nie offline spielbar war, wäre eine Version für private Server oder sonstige Anpassungen der Community denkbar gewesen. Der Verlust der Lizenz verhindert dies jedoch.

Das Problem hat erneut die Diskussion um den Besitz digitaler Inhalte angefeuert, da sich einige Spieler um das von ihnen gekaufte Spiel gebracht sehen. Außerdem gibt es Stimmen, die auf den dauerhaften Verlust von alten Spielen hinweisen. Mehr und mehr Organisationen haben sich Katalogisierung und Bewahrung der Videospielkultur zur Aufgabe gemacht. Für sie sind Spiele wie The Crew ein unwiederbringlich verlorener Teil der Kultur. Aktuell gibt es von Ubisoft noch keinen Kommentar zu der Situation.