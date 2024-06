Werbung

Aktuell findet das Summer Game Fest statt. Im Rahmen der Show fand gestern auch der Xbox Showcase statt. Eines der großen Highlights des Abends war die Präsentation von Doom: The Dark Ages. Schon seit mehr als 30 Jahren macht der Doom-Slayer Dämonen das Leben zur sprichwörtlichen Hölle. Der letzte Teil, Doom: Eternal, erschien 2020.

Mit Doom: The Dark Ages nimmt Publisher Bethesda die Spieler mit auf eine Reise in das düstere Mittelalter und beleuchtet die Ursprünge des Doom Slayers. Im neuesten Teil verabschiedet sich die Serie von ihrem klassischen Sci-Fi-Setting und taucht in eine Welt aus Rittern, Dämonen und mittelalterlichen Legenden ein. Das Spiel dient scheinbar als Prequel der Reihe und gibt einen tieferen Einblick in die Vergangenheit des Doom Slayers. Entwickler id Software hat sich entschlossen, die Spieler in eine Zeit zu versetzen, bevor die modernen Waffen und Technologien der Serie entstanden sind. Die klassische Schrotflinte hat der Slayer dennoch mitgebracht.

Der erste Trailer zeigt die mittelalterliche Kulisse, von dunklen Burgen bis hin zu weiten, unheimlichen Landschaften. Die Grafik ist gewohnt hochklassig und transportiert die düstere Atmosphäre des Mittelalters. Wie üblich ist der harte Soundtrack ein wichtiger Teil des Spiels und auch schon im Trailer zu hören. Spieler werden im Mittelalter auch auf bekannte Elemente wie die Night Sentinels stoßen, einen Ritterorden, der bereits in Doom Eternal vorgestellt wurde.

Hugo Martin, der Direktor von Doom, hat bereits angedeutet, dass sich das Gameplay in Doom: The Dark Ages etwas verändern soll. Das Tempo soll reduziert werden, um dem schweren, archaischen Setting gerecht zu werden. Der Doom Slayer soll sich mehr wie ein "schwerer Monstertruck" anfühlen, im Gegensatz zu den blitzschnellen Bewegungen in den vorherigen Spielen. Doom: The Dark Ages wird sowohl für Xbox als auch für PC und PlayStation 5 erhältlich sein. Das Spiel wird direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.