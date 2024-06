Werbung

Mit dem Xbox Showcase fand am gestrigen Abend die nächste große Show im Rahmen des Summer Game Fest statt. Xbox Chef Phil Spencer moderierte die Show und führte durch die Präsentationen des Abends. Das Programm bot eine Vielzahl spannender Neu-Ankündigungen und Updates zu kommenden Spielen.

Den Start machte die Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 6. Nach dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft ist es keine große Überraschung, dass der Shooter ab Tag eins Teil des Game Pass Angebotes sein wird. Generell werden fast alle Spiele des Abends Teil des Game Pass sein. Der nächste große Kracher folgte direkt als zweites. Ikonische Metal-Musik begleitete den Slayer durch den Trailer. Doom: The Dark Ages erscheint irgendwann 2025. Ein genaueres Release ist noch nicht bekannt. Mit State of Decay 3 wird die Survival-Reihe fortgesetzt. Im Trailer gab es noch nicht viele Änderungen zu sehen, auch der Release bleibt ungewiss.

Kurz vor der Show wurde bereits bekannt gegeben, dass Dragon Age 4 nun nicht mehr Dreadwolf sondern Veilguard heißt. Den passenden Trailer unter neuem Namen gab es nun auch noch. Darin werden die Charaktere des kommenden Rollenspiels vorgestellt. Ein bislang völlig unbekanntes Spiel wurde mit Expedition 33 angekündigt. Das Fantasy-Rollenspiel kommt 2025. Ebenfalls nächstes Jahr soll das Action-Adventure South of Midnight erscheinen. Schließlich wurde auch das lange erwartete Remake von Metal Gear Solid: Snake Eater angekündigt. Mit Flintlock: The Siege of Dawn erscheint schon am 18. Juli 2024 ein neues Action-Adventure. Dieses Jahr erscheint auch schon das Remake von Age of Mythology. Das Strategiespiel startet am 4. September 2024 für PC und Xbox. Ein weiterer Klassiker soll mit Perfect Dark zurückkehren. Ebenso wurde ein erster Clip des totgeglaubten Fable gezeigt. Der neue Teil soll bereits 2025 erscheinen. Microsofts Flight Simulator 2024 stellte sich vor und soll am 19. November erscheinen.

Gegen Ende der Show gab es aber noch weitere große Ankündigungen. So soll am 29. Oktober 2024 mit Double Exposure der neueste Teil der Life is Strange Reihe erscheinen. Indiana Jones und der große Kreis führt sowohl eine Spiele- als auch Filmreihe fort. Eine ganz neue Marke soll Wuchang: Fallen Feathers begründen. Das Soulslike erscheint 2025. Auch Avowed und Stalker 2 wurden noch einmal präsentiert. Beide finden sich schon seit mehreren Jahren immer wieder in den Ankündigungen des Konzerns. Mit einem Trailer zu Assassin's Creed Shadows wird der Ubisoft Foreward-Showcase am 10. Juni 2024 beworben. Den Abschluss des Abends machte dann eine weitere Ankündigung einer Fortsetzung. Gears of War erhält Nachschub. E-Day! hat noch keinen festen Release. Ein Render-Trailer zeigte bereits einige Action-Szenen und Charaktere.