Die Ankündigungen rund um Spiele-Verfilmungen reißen nicht ab. Nach dem Erfolg von The Last of Us und Fallout hat Amazon erst vor zwei Wochen eine Tomb Raider Serie angekündigt.

In einer unerwarteten Ankündigung hat Amazon Prime nun auch noch bekannt gegeben, dass eine Live-Action-Serie zu Like a Dragon: Yakuza geplant ist. Diese soll noch in diesem Herbst an den Start gehen. Die Serie, basierend auf der Videospielreihe von Ryū ga Gotoku Studios, wird den ikonischen Hauptcharakter Kazuma Kiryu zum Leben erwecken. Die Gerüchteküche hatte im Vorfeld keinerlei Hinweise auf die Produktion dieser Serie geliefert, was für viele Fans und Kenner der Branche eine Überraschung darstellt. Ryoma Takeuchi, der bereits in verschiedenen TV- und Filmproduktionen zu sehen war, wird die Rolle des Kazuma Kiryu übernehmen. Bekannt für seine Arbeit an Kamen Rider und Kamen Rider Drive, wird Takeuchi die schwierige Aufgabe haben, die Videospiel-Fans von einer Realfilm-Umsetzung zu überzeugen.

Die Serie wird die Geschichte von Kazuma im Zeitraum von 1995 bis 2005 beleuchten und dabei seinen Weg als Yakuza mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit und Menschlichkeit verfolgen. Der offizielle X-Account der RGG Studios zeigte mit einem Posting des Teaserbildes voller Yakuza-Tattoos und dem offiziellen Starttermin am 24. Oktober einen kurzen Eindruck der Serie.

Amazon Prime hat mit seinen bisherigen Produktionen bereits bewiesen, dass es den Nerv der Spieler durchaus treffen kann. Die Erwartungen an die neue Yakuza-Serie sind dementsprechend hoch. Fans hoffen nun gebannt auf einen ersten Trailer, um einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Serie zu bekommen. Spätestens dann wird sich auch zeigen, ob der einzigartige Humor der neueren Teile übernommen wurde. Auch wird es interessant zu sehen, ob und wie Amazon die schier unendlichen Nebentätigkeiten in der großen Spielwelt in der Serie verbaut.