Während Spiele-Verfilmungen früher eher einen bescheidenen Ruf hatten, gibt es in den letzten Jahren immer mehr Beispiele für erfolgreiche Umsetzungen. Erst dieses Jahr konnte Amazon mit der Fallout-Serie einen riesigen Erfolg einfahren. Das inspiriert aktuell auch andere Spiele-Publisher und so hat sogar Diablo eine mögliche Verfilmung nicht mehr gänzlich ausgeschlossen.

Kein Wunder also, dass Amazon sofort die nächste Serie starten möchte, die auf einem großen Spiele-Franchise basiert. Dieses Mal will man sich an Tomb Raider heranwagen. Es wäre nicht der erste Ausflug, der Lara Croft zum Film führt. Anfang der 2000er gab es zwei Filme mit Angelina Jolie in der Hauptrolle, bevor Alicia Vikander 2018 die neue Tomb Raider Trilogie ins Kino bringen sollte.

Amazon will nun eine Serie produzieren. Für die Umsetzung ist die britische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge verantwortlich. Wer dieses mal die Rolle der ikonischen Archäologin übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Konkurrent Netflix arbeitet parallel ebenfalls an einer Tomb-Raider-Serie. Diese hat allerdings eine andere Zielsetzung: Tomb Raider The Legend of Lara Croft wird eine Animations-Serie. Sie soll noch in diesem Jahr erscheinen.