Im Februar 2024 ging Skull and Bones an den Start. Nach ganzen elf Jahren in der Entwicklung-Hölle veröffentlichte Publisher Ubisoft sein Piraten-Abenteuer. Der erhoffte Riesen-Erfolg blieb jedoch aus.

Während das Spiel auf metacritic noch einen Metascore von 59 erreicht, liegt der User-Score bei vernichtenden 3,4. Auch in unserem Angespielt konnte Skull and Bones nicht wirklich überzeugen. Grund dafür ist unter anderem die Entscheidung, das Spiel als AAAA-Spiel zu vermarkten, während die Mechaniken und Inhalte diesem Versprechen bei weitem nicht gerecht werden. Im Fazit wurde hier auch ein mögliches Free-to-Play-Modell angesprochen, da das Spiel sich dafür wesentlich eher eignen würde. Diesen Schritt will Ubisoft noch nicht gehen. Stattdessen soll es nun zum Start der zweiten Season zumindest eine kostenlose Woche geben.

Mit dem Angebot will man sowohl dem Spielerschwund als auch dem Preisverfall des ehemaligen Vollpreis-Spiels entgegen wirken. Die kostenlose Test-Woche beginnt am 30. Mai 2024 um 18:00 Uhr. Spieler können dann bis zum 6. Juni 2024 um 09:00 Uhr auf Xbox, bzw. um 14:00 Uhr auf PC und PlayStation 5 alle Inhalte gratis spielen und testen. Alle erspielten Verbesserungen und Story-Fortschritte werden übernommen, wenn sich Spieler nach Ende des Zeitraums für einen Test entscheiden. Der Preload ist ab heute, dem 28. Mai 2024 um 18:00 Uhr, freigeschaltet.

Ab heute Abend ist ebenfalls die Chorus of Havoc genannte zweite Season online. Mit dieser kommt ein neuer Boss-Kampf gegen die Hubac-Zwillinge ins Spiel. Zudem gibt es ein neues Schiff zum Verkauf und mit dem Megalodon ein neues Monster, dass die See unsicher macht. Die neue Season schließt sich nahtlos an Raging Tides an, das heute zu Ende geht. Ubisoft hat bereits bekannt gegeben, dass sich eine dritte und vierte Season bereits in Produktion befinden.