Ubisofts aktueller Titel Skull and Bones leidet bereits zwei Wochen nach Release unter einem enormen Preisverfall. Nach einer turbulenten Entwicklung, bei der das Spiel mehrmals verschoben und 2020 neu gestartet wurde, erschien das Spiel schließlich am 16. Februar zum Preis von 70 Euro, bzw. US-Dollar. Das als AAAA-Spiel angekündigte Skull and Bones sollte eigentlich das erste Spiel von Ubisoft in dieser Preisregion werden. Weitere Verzögerungen führten jedoch dazu, dass das im Dezember letzten Jahres erschienene Avatar: Frontiers of Pandora diese Position einnahm.

Angesichts des Preises und der Versprechungen wurden dementsprechend hohe Erwartungen an das Spiel geknüpft, die es leider so nicht halten konnte. Der AAAA-Titel entpuppte sich sehr schnell als mittelmäßiges Spiel mit überzogenen Preisvorstellungen seitens Ubisoft. So ist das Spiel bereits zwei Wochen nach Release auch schon deutlich günstiger zu haben und zwar weltweit. Viele Einzelhändler haben brereits die Preise gesenkt. So finden sich in den USA Reduzierungen von bis zu 25 US-Dollar für die PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen auf knapp 45 US-Dollar. Auch hierzulande war der hohe Preis nicht lange haltbar und das Spiel findet sich in Europa inzwischen seinerseits in Preisregionen zwischen 45 und 50 Euro wieder.

Ursächlich für die ursprünglichen Preisvorstellungen dürften die horrenden Entwicklungskosten des Titels gewesen sein, die Ubisoft wahrscheinlich mittels des hohen Verkaufspreises zu kompensieren versucht. Insgesamt soll Skull and Bones über 120 Millionen US-Dollar verschlugen haben. Das würde auch erklären, warum Ubisoft das Spiel so vollmundig im Vorfeld beworben hat. Ubisoft-CEO Yves Guillemot rechtfertigte den Preis von Skull and Bones etwa mit dem großen Umfang des Spiels. Der dramatische Preisverfall macht hingegen deutlich, dass Skull and Bones von vornherein in der falschen Preisregion angesiedelt wurde und Erwartungen weckte, die es nicht erfüllen konnte.