Videospielverfilmungen können mitunter den Verkauf der Spiele, auf denen sie basieren, ankurbeln. So befeuerte etwa die Serie zu Cyberpunk nochmals die Spielverkäufe, wobei das Spiel gleichzeitig auch zum Erfolg der Serie beitrug. Die nun vor kurzem veröffentlichte Serie Fallout, zum gleichnamigen Universum der Videospiel-Reihe, hat einen ähnlichen Effekt auf die teilweise schon in die Jahre gekommenen Titel. Nichtsdestoweniger schafften es gleich vier Fallout-Ableger in die Top 10-Verkaufsliste der letzten Woche in Europa.

Wie GamesIndustry.biz berichtet, sind die Verkaufszahlen von Fallout-Spielen in ganz Europa in die Höhe geschnellt, wobei Fallout 4 für sich sogar den ersten Platz reklamieren konnte. Laut den Auswertungen schossen die Verkäufe des Spiels aus dem Jahr 2015 in Europa im Wochenvergleich um über 7.500 % nach oben. Neben teils starken Preisnachlässen für Spiele der Fallout-Reihe auf allen Plattformen, kommt hier ganz deutlich auch der Erfolg der Fallout-Fernsehserie zum Tragen.

Der Großteil der Verkäufe von Fallout 4 in der vergangenen Woche entfiel dabei auf den PC, der 69 % aller Verkäufe ausmachte, der Rest verteilt sich auf PlayStation und Xbox. Dabei muss erwähnt werden, dass das Spiel für Abonnenten des Xbox Game Pass und PlayStation Plus Extra sogar kostenlos erhältlich ist, weshalb diese Daten in der Statistik auch nicht enthalten sind.

Etwas abgeschlagen, aber immer noch in den Top 10 zu finden ist Fallout 76, auf Platz 8. Das Spiel wurde zu 85 % auf dem PC verkauft (auch hier ist das Spiel im Game Pass und bei PS Plus bereits enthalten). Die deutlich älteren Teile Fallout: New Vegas und Fallout 3 schafften es noch auf auf Platz 9 und 10.

Aber auch auf die noch älteren Titel des Universums hat der Serienerfolg positive Auswirkungen gehabt. So findet sich weiter unten in den Top 100-Charts, die Fallout Classic Collection auf Platz 43. Fallout 2 schaffte es immerhin noch auf Platz 57 während das erste Fallout Platz 70 einnehmen konnte.