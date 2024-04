Werbung

Spieleverfilmungen sind gerade voll im Trend. Das bewies zuletzt die Fallout-Serie auf Amazon. Nahezu das gesamte Franchise hat durch diesen Erfolg einen Boost erhalten. Auf einen solchen Erfolg hoffen viele Spiele und so stehen noch weitere Filmumsetzungen in den Startlöchern. Darunter auch der geplante Borderlands-FIlm, der am 08. August 2024 erscheint.

Ein anderes Franchise scheint nun auch mit mit einer Verfilmung zu liebäugeln. Die Rede ist von der Diablo-Reihe. Blizzards Diablo-Chef Rod Fergusson hat sich nun dazu geäußert. Angesprochen auf eine mögliche Leinwandumsetzung gab er an, dass Diablo sich sehr gut in dieses Format übersetzen ließe. Damit bezieht er sich auf den immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse, der die Grundlage jedes Diablo-Spiels bildet.

Fergusson gibt aber auch klar an, dass sich eine derartige Umsetzung aktuell nicht in der Planung befindet. Es gab vor einigen Jahren schon einmal eine Diskussion über eine mögliche Diablo-Serie. Auf Twitter behauptete Andy Cosby damals, es handele sich um eine Animationsserie und er hätte das Drehbuch verfasst. Den Tweet löschte er jedoch zeitnah und seither gab es keine Meldungen mehr dazu. An der Brettspielumsetzung wird jedoch schon fleißig gearbeitet. Die Kickstarter-Kampagne von Glass Cannon Unplugged soll noch 2024 online gehen.