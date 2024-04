Werbung

Noch gibt es nicht viele Infos zu dem viel erwarteten Die Sims 5, auch wenn Teil vier dieses Jahr schon zehn Jahre alt wird. Letztes Jahr wurde auf dem YouTube-Kanal der Sims-Spiele von Electronic Arts lediglich einige Szenen aus dem ersten Prototypen gezeigt.

Während Entwickler Maxis also wenig bis keine News zu ihrem nächsten Spiel publik macht, haben Leaker nun eine Datei veröffentlicht, die einen Blick in den Aufbau des neuen Sims-Titels gewähren soll. Auf Reddit wurde die vermeintliche Map des Spiels gepostet. Darauf zu sehen ist eine Stadt aus der Vogelperspektive. Es soll sich um eine frühe Fassung der Karte aus Die Sims 5 handeln. Auch wenn sie noch unfertig ist, ist darauf schon ein Bereich markiert, der in der aktuellen Playtest-Version gespielt werden soll. Insgesamt gibt es noch wesentlich mehr Stadtviertel, diese können aber stand jetzt noch nicht betreten werden. Laut dem Leaker ist die gesamte Karte an Paris angelehnt und teilweise der realen Karte von Frankreichs Hauptstadt nachempfunden.

Gefunden wurde die Karte wiederum ebenfalls in einem Leak. Vor einigen Wochen ist eine Playtest-Version des Spiels im Internet aufgetaucht. Aus dieser soll die nun gefundene Karte entnommen sein. Da in den Daten außerdem Hinweise auf ein Schnellreise-System gefunden wurden, spekulieren die Nutzer des Reddit-Forums nun darüber, ob Die Sims 5 eine offene Welt haben wird. Diese Mechanik haben viele Fans im Vorgänger vermisst. Die Sims 3 aus dem Jahr 2009 hatte noch eine offene Spielwelt. In Die Sims 4 wurde sie jedoch ausgelassen. Ein Release für Die Sims 5, aktuell noch mit Projekt Rene bezeichnet, steht noch nicht fest. Laut Entwickler Maxis wird es aber noch einige Jahre dauern, bis der Titel marktreif ist. Dies zeigt auch der sehr früher Entwicklungs-Stand der geleakten Informationen und der Bilder, die Maxis bisher selbst veröffentlicht hat.