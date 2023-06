Werbung

Gestern erschien auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Sims-Spiele das Video "Behind the Sims - Episode 02". Der Livestream sollte den knapp 1,8 Millionen Followern des Kanals einen Einblick in die kommende Erweiterung Horse Ranch für das aktuelle Die Sims 4 geben. Auch wenn die Simulation nächstes Jahr bereits 10 Jahre alt wird, erscheinen weiterhin regelmäßig Inhalts-Updates.

Recht überraschend zeigte das letzte Drittel des Videos einige kurze Szenen der lange erwarteten Fortsetzung Die Sims 5. Ab Minute Elf gibt es Einblicke in das Projekt Rene genannte Spiel. Es handelt sich bisher lediglich um einen Prototyp. Die erste Szene zeigt die Nachbarschaft im aktuellen Entwicklungsstand. Da es noch keine fertigen Charaktermodelle gibt, sind stattdessen Platzhalter zu sehen, die sehr an Among Us erinnern. Danach wird kurz gezeigt, dass das Spiel variable Farbverläufe für Frisuren bieten wird.

Weiterhin ist zu sehen, dass es in Teil 5 auch wieder einen Tag-Nacht-Rythmus geben wird. Zum Ende kommt der Animation Director zu Wort. Das Motto für die Interaktionen der neuen Sims soll "Read the Room" lauten. Darunter verstehen die Entwickler, dass Sims sich auch mit ihrer Gestik und Mimik an ihre Gefühle und ihr Wesen anpassen. Wenn Sims traurig sind, oder ein schüchternes Wesen haben, agieren sie anders, als selbstbewusste Sims und haben eine andere Körperhaltung. Im Moment gibt es noch keinen Release-Termin für Die Sims 5. Bedenkt man den Stand der Prototypen-Entwicklung, wird es noch einige Zeit dauern, bis der Titel erscheinen kann.