Nintendo wird Anfang April die Online-Funktionen von zwei seiner alten Konsolen einstellen. Betroffen davon sind die Wii U und der Nintendo 3DS. Zusammen mit den Online-Modi der Geräte werden die Funktionen einiger Titel, die dafür erschienen sind, abgeschaltet. Sowohl die Geräte, als auch die Spiele sind nach der Abschaltung am 8. April noch wie gewohnt offline nutzbar. Es kann nur nicht mehr auf Online-Inhalte und Funktionen zugegriffen werden.

Die beiden Geräte haben mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Wii U ist bereits zwölf Jahre alt. Beim 3DS sind es sogar 13 Jahre seit seinem Release 2011. Beide Konsolen waren kein großer Erfolg für Nintendo. Nach dem überragenden Erfolg der Wii sorgte erst der Release der Nintendo Switch 2017 wieder für Aufwind bei dem japanischen Konzern. Kein Wunder also, dass man sich nun von den Online-Funktionen trennen und dadurch Server-Kapazitäten freiräumen will. Zumal sich die Hinweise auf eine baldige Ankündigung der Switch 2 immer mehr verdichten, will der Konzern seine Ressourcen nun bündeln.

Mit dem Ende der Konsolen geht es auch einigen der beliebtesten Spiele für diese an den Kragen. Ab dem 8. April 2024 können diese Titel nicht mehr online gespielt werden. Besonders bitter ist das natürlich bei Spielen, die auf Multiplayer und Community-Inhalte ausgelegt sind. Neben dem ersten Splatoon ist Mario Kart 8 von den Abschaltungen betroffen. Ein anderer Titel verliert mit der Online-Funktion den größten Teil seines Charme: Die Rede ist von Super Mario Maker. Das Spiel hat in den neun Jahren seit seinem Release unzählige Online-Level angesammelt. Diese wurden von Spielern erstellt und danach der Community zur Verfügung gestellt. Mit der Abschaltung der Server verschwinden diese Karten und Spieler haben nur noch Zugriff auf ihre eigenen und die vorgefertigten Levels im Spiel.