Nach neuesten Informationen soll Nintendos Next-Gen-Konsole in Form der Switch 2 im März 2025 und damit in einem Jahr veröffentlicht werden. Und bis dahin werden noch reichlich Gerüchte die Runde machen. Mit der interessanteste Punkt wird sein, wie leistungsfähig die Nintendo Switch 2 sein wird und inwieweit die technischen Eigenschaften ausfallen werden. Neueste Gerüchte sprechen davon, dass die Nintendo Switch 2 im Docked-Modus die Leistung einer PS4 Pro erreichen soll.

Nintendos Switch-Konsole hat nun stolze sieben Jahre auf dem Buckel und zählt zur zweit meistverkauften Konsole aller Zeiten, nach Sonys PlayStation 2. Für die Lebenszeit der Switch 2 muss beziehungsweise sollte Nintendo von der Rechenleistung einige Schippen drauflegen. Beim SoC soll sich das japanische Unternehmen erneut an NVIDIA gewendet haben und laut den Gerüchten soll es sich mit dem T239 (Codename DRAKE) um einen ARM-Prozessor mit der Ampere-Architektur aus Samsungs 8-nm-Fertigung handeln, die dank enthaltener Tensor-Cores auch mit DLSS kompatibel ist. Auf diese Weise würde auch die KI-Beschleunigung auf die Nintendo Switch 2 kommen und höhere FPS-Werte ermöglichen.

In einem YouTube-Video ging Moore's Law is Dead auf das Thema Performance der Switch 2 ein und hat prognostiziert, dass die Next-Gen-Konsole von Nintendo im Docked-Modus die Leistung einer PS4 Pro erreichen könnte. Da ein Grafikprozessor aus der Ampere-Architektur zum Einsatz kommen soll, wäre dies auch nicht überraschend. Es kommt allerdings darauf an, mit wie vielen Shadereinheiten der T239 ausgestattet sein wird. Die Rede ist von 1.280 oder 1.536 Stück mit einem 12 oder 16 GB großen Speicher, der mit 128 Bit angebunden sein soll. Der SoC selbst soll aus acht Cortex-A78C-Kernen und einem 8 MB großen L3-Cache bestehen. Auch zum Handheld-Modus hat man sich geäußert. Ob das Display mit 1.080p oder nur 720p auflöst, ist nicht genau bekannt. Jedoch soll die Bildqualität und auch die Akku-Laufleistung des Steam Decks übertroffen werden.

Wie immer gilt, dass die Neuigkeiten mit großer Vorsicht genossen werden sollten, da es nicht mehr als Gerüchte sind. Bis zum März 2025 werden zwangsweise weitere Infohappen ans Tageslicht geführt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Nintendo selbst die Katze aus dem Sack lassen wird. Wann das sein wird, kann jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit niemand vorhersagen.