Weltweit setzen immer mehr Unternehmen auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Neben OpenAI und Microsoft forscht auch Google an KI. Die Arbeit beschränkt sich dabei nicht nur auf die Chat-Anwendung Gemini.

Die KI SIMA, kurz für Scalable Instructable Multiworld Agent, soll zukünftig im Stande sein, in verschiedenen Spielen die Rolle des zweiten Spielers zu übernehmen. Dabei reagiert sie auf Sprachbefehle und kann so vom menschlichen Spieler zu bestimmten Handlungen aufgefordert werden. Um überhaupt in Spielen agieren zu können wird SIMA aktuell an sieben Spielen trainiert: Goat Simulator 3, Hydroneer, No Man's Sky, Satisfactory, Teardown, Valheim und Wobbly Life.

Damit versuchen die Entwickler auch Spiele mit unterschiedlichem Inhalt und aus mehreren Genres abzudecken. Bisher ist die KI zu rund einzelnen 600 Aktionen im Stande. Daraus ergeben sich bereits einige der wichtigsten Kernfunktionen, um in einem Spiel zu funktionieren. So kann SIMA sich in der Spielwelt bewegen, Werkzeuge nutzen, craften, mit NPCs interagieren und natürlich auch kämpfen.

Ziel der Entwicklung ist natürlich, dass SIMA nicht nur in den sieben aktuellen Spielen eingesetzt werden kann. Die KI soll mit jedem Spiel klarkommen, auch wenn sie nicht darauf trainiert wurde. Wenn zukünftig also gerade kein Kumpel für eine Runde Couch-Koop verfügbar ist, kann bald die SIMA-KI einspringen, wenn es nach Google geht.

Mit ACE stellte NVIDIA eine Middleware vor, welche eine KI-unterstützte Interaktion mit NPCs ermöglicht. In einem Beispiel wurden dem Charakter nur gewisse Wesenszüge und ein Thema vorgegeben, der Rest der Unterhaltung wurde per ChatGPT erzeugt: