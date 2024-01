Werbung

Aktuell läuft die zweite Season in Blizzards Diablo IV. Die nächste Saison mit neuen Inhalten und Gameplay-Änderungen steht jedoch schon bereit.

Am 23. Januar 2024 endet Season 2. Ein nahtloser Übergang für direkt weiter zur nächsten. Die genaue Uhrzeit des Starts ist noch nicht bekannt. Wenn man sich aber an den vergangenen beiden Seasons orientiert, wird es wohl am Abend sein. Die Spieldateien werden normalerweise vorab mit einem Patch aufgespielt, bevor der Inhalt offiziell startet.

Während zuvor stets bekannt war, welche Inhalte auf die Spieler warten, ist diesmal wenig zu den Neuerungen oder dem Thema der Season bekannt. Die Entwickler geben in den nächsten Wochen höchst wahrscheinlich in einem Talk vor dem Release alle Informationen preis. Fest steht jetzt schon, dass Leaderboards warten und der wöchentliche Herausforderungs-Dungeon The Gauntlet eingefügt werden. Mit dem Ende der zweiten Season verlieren Spieler auch die Möglichkeit, sich kosmetische Inhalte im Vampir-Stil freizuschalten. Wer seine Chance verpasst hat, kann darauf hoffen, dass die Inhalte in Zukunft mit einer anderen Season wiederkehren.