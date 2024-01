Werbung

Der Siegeszug von Palworld ist scheinbar nicht zu stoppen. Aktuell bricht das Spiel einen Rekord nach dem anderen. Mittlerweile ist es das drittmeist gespielte Spiel auf Steam und hat die Marke von 6 Millionen verkauften Exemplaren gebrochen.

Dass das Spiel sich an der Idee von Pokémon orientiert, dürfte kein Geheimnis sein. Die großen und kleinen Monster in der Spielwelt werden mit Bällen eingefangen. Auch optisch könnten sie direkt aus einem der vielen Pokémon-Titel stammen. Genau dieser Punkt sorgt nun für Diskussionen in der Fangemeinde. Es wird gemutmaßt, dass die Entwickler eine generative KI genutzt haben. Diese soll mit Material des Pokédex gefüttert worden sein, um die Pal genannten Monster aus Palworld zu erzeugen.

Hinweise, dass diese Theorie wahr sein könnte, gibt es einige. So häufen sich die Vergleiche zwischen Pals und Pokémon, die deutliche Parallelen zwischen einzelnen Figuren zeigen. Zudem hat der Entwickler des Spiels, PocketPair, zuvor ein Spiel produziert, in welchem es darum ging, Kunst mit künstlicher Intelligenz zu generieren. Als letztes Indiz gibt es noch einen Social Media Post des Firmenchefs, in welchem er selbst KI-generierte Pokémon mit denen aus den Spielen vergleicht.

Das Problem am Einsatz von KI im Design der Monster wäre die fehlende Kennzeichnung. Steam verlangt, dass mit KI erstellte Spielinhalte als solche markiert werden. Damit würde PocketPair gegen die Richtlinien von Valve verstoßen, falls die Pals wirklich mit Hilfe künstlicher Intelligenz erschaffen wurden.