Am 19. Januar 2024 ist Palworld in den Early Access gestartet. Das Spiel erinnert mit seinen knuffigen Fantasy-Monstern auf den ersten Blick sofort an Pokémon. Inhaltlich geht es jedoch wesentlich härter zu. Sowohl Spieler, als auch die Taschenmonster selbst beharken sich mit Schusswaffen und sind dabei wenig zimperlich. Hinzu kommen einfache Survival-Aspekte und Basenbau. Bei diesem erhalten Spieler Hilfe von den gefangenen Pals.

Der ungewohnte Mix schlägt auf Steam gerade ein wie eine Bombe. Das Spiel hat sich über das Wochenende 5 Millionen Mal verkauft. Ein Blick auf SteamDB zeigt den Titel als aktuell meistgespieltes Spiel mit einem Höchstwert von 1,5 Millionen gleichzeitigen Spielern. In der Geschichte von Steam haben es bisher nur fünf Spiele überhaupt geschafft, drei Tage nach Release die Marke von einer Million gleichzeitigen Spielern zu knacken.

Wenig überraschend kam es zu Serverproblemen, da auch die Entwickler nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet hatten. Diese sind mittlerweile jedoch behoben.

Aktuell ist das Spiel nur für PC und Xbox verfügbar. Playstation-Spieler gehen leer aus. Wichtig ist zu wissen, dass zum derzeitigen Stand kein gemeinsames Spielen zwischen Besitzern der Steam-Version und Käufern aus dem Microsoft-Store möglich ist – auch nicht, wenn beide am PC spielen. Auf Steam ist Palworld für 28,99 Euro erhältlich. Besitzer des Game Pass können die Early Access Version als Teil des Abos ohne zusätzliche Kosten spielen.