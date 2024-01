Ubisoft Plus überarbeitet Abo-Modell

Immer mehr Publisher bieten Abos für ihre Spiele an. Kunden können dadurch gegen eine monatliche Zahlung auf die Bibliothek des Service zugreifen. Einige Dienste wie der Microsoft Game Pass bieten auch eine Streaming-Funktion an. So müssen die Spiele nicht mehr lokal installiert werden.

Auch Ubisoft bietet mit Ubisoft+ einen solchen Abo-Dienst. Früher unter dem Namen Uplay+ wurde der Service schon 2019 gestartet. Zum Start des neuen Jahres wird das Modell nun überarbeitet. In Zukunft können Käufer zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen.

Für 18 Euro im Monat steht Ubisoft+ Premium zur Wahl. Das größere der beiden Abos bietet Zugriff auf eine Auswahl von 143 Titeln. Sofern vorhanden, sind auch die Erweiterungen dieser Spiele im Umfang enthalten. Alle neu veröffentlichten Spiele von Ubisoft werden auch in diesem Modell erscheinen. Die komplette Liste der verfügbaren Titel gibt es auf der offiziellen Seite. Verfügbar ist der Dienst auch für Xbox und Luna.

Im Gegensatz dazu bietet Ubisoft+ Classics eine viel kleinere Spiele-Auswahl. Diese ist auch nur auf dem PC verfügbar. Xbox und Luna sind von dem Angebot ausgenommen. Aktuell finden sich 47 Spiele im Abo. Auch hier zeigt die Webseite den kompletten Überblick. Für das begrenzte Angebot werden monatlich allerdings auch nur 8 Euro fällig.