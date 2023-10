Werbung

Seit zwei Tagen läuft die zweite Season in Diablo IV. Zum Start am 17. Oktober 2023 lief jedoch nicht alles glatt. Um 19.00 Uhr sollten die neuen Inhalte online gehen. Während viele Fans vor ihren Rechnern saßen geschah allerdings zuerst einmal nichts. Nach zehn Minuten gab der offizielle X-Account von Diablo bekannt, dass sich der Start der neuen Saison um einige Stunden verzögern würde. Im Statement war nur die Rede von einigen Komplikationen. Welche genau, das blieb offen. Knappe zwei Stunden später lief die Season of Blood dann ohne weitere Verzögerung an.

In der neuen Season dreht sich alles um das namensgebende Blut. Insgesamt 22 neue Skills stehen zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem die klassische Verwandlung in eine Fledermaus. Auch fünf neue Endgame-Bosse warten auf die Spieler. Seit dem Start musste Blizzard bereits drei kurze Hotfixes nachschieben. Diese gingen alle am 18. Oktober 2023 online. Im ersten wurde ein Bug behoben, der dafür sorgte, dass Werbär-Fähigkeiten des Druiden nicht immer ausgelöst wurden. Allgemein wurde auch die Stabilität des Spiels verbessert. Hotfix Nummer zwei behob einen Fehler, durch den Spieler auf Steam im Shop nicht auf das Crypt Hunter Pack und andere Store-Gegenstände zugreifen konnten. Der letzte Fix aktivierte schließlich das Crossplay.