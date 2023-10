Werbung

Im Oktober geht es los mit der zweiten Season von Diablo IV. Sobald Season 2 am 9. Oktober 2023 endet, startet die neue Season of Blood am 17. Oktober. Im Livestream zeigten die Entwickler alle Änderungen, auf die sich Spieler freuen können.

Die größte wird natürlich die neue, saisonale Questreihe werden. Der Name lässt bereits vermuten, dass es um Vampire geht. Im Verlauf der Hauptstory haben wir aus Versehen einen uralten Vampirfürsten erweckt, der nun hungrig durch die Lande zieht. Der Charakter der Spielers wird ebenfalls infiziert, kann sich jedoch widersetzen. Dadurch haben wir fortan zwar Vampirkräfte, kämpfen jedoch gegen den Fürsten. Blade lässt grüßen.

Insgesamt 22 neue Kräfte können durch das Sammeln von gegnerischem Blut freigeschaltet und aufgewertet werden. Dazu zählen die klassische Verwandlung in eine Fledermauswolke oder eine Fledermaus aus Begleiter. Die Skills sind für alle Charakterklassen verfügbar.

Natürlich kommen mit der Season auch neue Gegner ins Spiel. Die Website verspricht fünf neue Endgame-Bosse. Bei den Ereignissen wird ebenfalls ausgebaut: Hinzu kommen ein neues Weltereignis, 2 lokale Events und 7 Dungeonereignisse. Auch Trophäen und Titel können während der Laufzeit der Saison freigeschaltet werden.

Die wichtigsten Neuerungen sind bei Diablo aber natürlich die saisonalen Items, die nur während der Season of Blood verdient werden können. Es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, die mit Blutmagie aufgewertet werden können. Die Items können dank einer neuen Suchfunktion in der Beutetruhe besser sortiert und schneller gefunden werden. Von Spielern wird schon seit Release gefordert, dass die Edelsteine nicht mehr den Platz im Inventar vermüllen. Mit Season 2 werden die Steine nun endlich als Handwerksmaterialien gespeichert und können unbegrenzt aufgenommen werden.