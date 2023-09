Werbung

Aktuell läuft in Diablo IV noch die erste Season. In der Saison der Boshaftigkeit können Spieler noch bis zum 9. Oktober 2023 saisonale Belohnungen freischalten. Blizzard lässt jedoch schon jetzt immer mehr Informationen zu Inhalt und Umfang der nächsten Season durchblicken.

Auf X lassen Rod Ferguson und Adam Fletcher durchblicken, dass man gleich zwei Livestreams von jeweils zwei Stunden brauchen werde, um alle Neuerungen von Season 2 zu zeigen. Genaue Termine für die Shows gibt es jedoch nicht. Der Termin für den Start der zweiten Season steht bereits fest. Sie geht exakt acht Tage nach dem Ende der jetzigen Saison online, also am 17. Oktober 2023.

Zum Inhalt der Season gibt es ebenfalls bereits einige Informationen: So wurde der Name Season of Blood zusammen mit einem Trailer auf der Opening Night Live der gamescom 2023 gezeigt. Passend zur Jahreszeit kommen im Oktober die Vampire nach Sanctuary. Es sollen einige neue Fähigkeiten ins Spiel kommen, die zum Thema der Season passen. Blizzard verspricht außerdem Verbesserungen am Spiel selbst. Besonders das Inventar soll überholt werden. Fans hoffen hier auf die lange versprochene Überarbeitung der Edelsteinlagerung.