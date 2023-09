Mit dem Update auf die Version 2.0 von Cyberpunk 2077 haben wir uns dem Thema DLSS 3.5 und der Ray Reconstruction bereits angenommen. Deutliche Verbesserungen in der Darstellung der Ray-Tracing-Effekte, aber auch mehr Details in den Texturen und eine höhere temporale Stabilität heben die Darstellung in Cyberpunk 2077 auf ein neues Level.

Aber wie läuft Cyberpunk 2077 2.0 auf der mobilen Hardware wie dem Steam Deck von Valve oder dem Ayaneo 2S? Letztgenannter mobiler Handheld ist mit einem Ryzen 7 7840U ausgestattet, der auf dem Papier deutlich leistungsstärker als die Van-Gogh-Hardware des Steam Deck sein sollte. Die hohe Optimierungsrate der Software auf dem Steam Deck aber sorgt zusammen mit der etwas niedrigeren Auflösung des Displays dafür, dass Spiele auf der mobilen Konsole von Valve flüssiger laufen.

Vorweg sei noch gesagt: Funktionen wie der Overdrive Mode oder DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction spielen für diese Konsolen keinerlei Rolle. Einerseits reicht die Rechenleistung hier bei weitem nicht aus und andererseits werden integrierte Grafikeinheiten von AMD verwendet, die kein DLSS unterstützen.

Bevor wir zu den Benchmarks kommen, noch ein paar Worten zu den Einstellungen. Verwendet haben wir das Steam-Deck-Preset, auf dem Steam Deck selbst in der nativen Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln, auf dem Ayaneo 2S ebenfalls in dieser Auflösung, aber auch den nativen 1.920 x 1.200 Pixeln. Beide Handhelds liefen in den höchsten Leistungsprofilen.

Cyberpunk 2077 2.0 Steam-Deck-Preset Ayaneo 2S 800p FSR (ausgeglichen) 58.1XX 36.1XX Steam Deck 800p FSR (ausgeglichen) 45.0XX 29.4XX Ayaneo 2S 800p 43.9XX 29.7XX Ayaneo 2S 1200p FSR (ausgeglichen) 36.6XX 25.4XX Steam Deck 800p 32.7XX 24.5XX Ayaneo 2S 1200p 24.4XX 18.4XX FPS Mehr ist besser

Werbung

Bei gleicher Auflösung ist der Ayaneo 2S etwa 33 % schneller als das Steam Deck. Ohne die Unterstützung von FSR 2.1 wird aber auch deutlich, dass das Ayaneo 2S mit seiner nativen Auflösung fast überfordert ist. Diesen Eindruck hatten wir auch im dazugehörten Test und auch der ASUS ROG Ally mit seinem 1080p-Display muss in der nativen Auflösung deutlich mehr Pixel bewegen, als das Steam Deck.

Sowohl für das Steam Deck als auch das Ayaneo 2S ist die Unterstützung von FSR 2.1 von entscheidender Bedeutung. 32,7 zu 45,0 FPS für das Steam Deck und 43,9 zu 58,1 FPS für das Ayaneo 2S sprechen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. In der nativen Auflösung ist das Ayaneo 2S sogar noch mehr auf die Unterstützung angewiesen, als dies beim Steam Deck der Fall ist.

Cyberpunk 2077 2.0 auch mobil spielbar

Abseits von DLSS 3.5 und der neuen Funktion Ray Reconstruction ist Cyberpunk 2077 auf dem Steam Deck weiterhin gut spielbar. Natürlich müssen im Vergleich zum Desktop-System mit einer High-End-Grafikkarte deutliche Abstriche in der Darstellungsqualität gemacht werden. Das kleinere Display kommt dem Valve-Handheld hier natürlich zugute.

Der Ayaneo 2S muss in seiner nativen Auflösung deutlich mehr Pixel darstellen. Eine um ein Drittel schnellere Hardware muss mit mehr als doppelt so vielen Pixel umgehen, wenn man denn die nativen Auflösungen vergleicht. Die Unterstützung von FSR 2.1 ist also auch hier unumgänglich. Wir sind daher auch sehr gespannt, in welcher Form FSR 3 in der Leistung und Darstellungsqualität weitere Verbesserungen bieten wird.