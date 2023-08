Werbung

Zum Release der ersten Season in Diablo IV, Saison der Boshaftigkeit, kam im Juli auch Patch 1.1.0. Dieser kam bei der Community nicht gut an. Noch im Juli kündigte Blizzard dann Patch 1.1.1 an, um die Probleme wieder zu korrigieren. Gestern Abend, am 08. August 2023 um 19.00 Uhr, ging Patch 1.1.1 nun live.

Besonders zwei Klassen wurden nach der Meinung vieler Fans zum Start der ersten Season viel zu sehr abgeschwächt: Zauberin und Barbar wurden als kaum noch spielbar angesehen. Dies soll nun korrigiert werden, indem man die beiden Charaktere wieder stärkt. Generell wurden aber alle spielbaren Klassen gebufft.

Die Inhalte, die die Saison der Boshaftigkeit mit ins Spiel brachte, wurden allgemein gut angenommen. Einzig die Änderungen an den spielerischen Mechaniken wurden stark kritisiert. Blizzard verspricht nun, dass sich das Spielerlebnis wieder lohnender anfühlen soll. Das wird vorwiegend über erhöhte Drop-Chancen von Items erreicht. Außerdem wurde die Anzahl der Gegner in Alptraum-Dungeons und bei Höllenfluten erhöht. Wer seine Skillung ändern möchte, muss dafür ab sofort weniger Geld ausgeben. Der Teleport aus Dungeons wurde um zwei Sekunden verkürzt, nachdem er in Patch 1.1.0 um exakt diese zwei Sekunden erhöht worden war. Abschließend können eure Pferde nun auch Barrikaden durchbrechen. Die ausführlichen Patchnotes gibt es natürlich bei Blizzard zu lesen.