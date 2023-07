Werbung

Am 20. Juli ging die erste Season in Diablo IV online. Zuvor spielte Publisher Blizzard zur Vorbereitung den Patch 1.1.0 aus. Eben dieser Patch verursachte sehr großen Unmut in der Community. Die Entwickler haben sich nun dazu geäußert. Für die Zukunft werden viele Verbesserungen im Spiel versprochen. Außerdem soll der kommende Patch 1.1.1 vieles korrigieren, was am Vorgänger kritisiert wird.

Die wichtigsten Änderungen im kommenden Update sollen folgende sein:

Einfacheres Leveln von Stufe 50 auf 100.

Drop-Rate von Uber-Uniques wird gesteigert.

Die Zauberin soll wieder gestärkt werden.

Barbaren werden ebenfalls gestärkt.

Skill-Points umverteilen wird um 40 Prozent günstiger.

Bessere Chancen auf legendären Loot bei Schatz-Goblins.

Mehr Monster in Albtraum-Dungeons und Höllenfluten.

Neue Registerkarte für die Beutetruhe.

99 Elixiere Maximum.

Die viel geforderte Änderung, dass Edelsteine nicht mehr im Inventar, sondern im Materialvorrat landen, soll allerdings erst in der nächsten Season ins Spiel gebracht werden. Auch die stark kritisiert Beschränkung der Beutetruhe wird vorerst nicht verbessert. Laut Entwicklern hindert hier ein "technisches Problem" an der Umsetzung einer Lösung. Bis zum Release von Patch 1.1.1 soll es aber nicht mehr lange dauern. Auch wenn es keinen festen Veröffentlichungstermin gibt, so soll er doch Ende Juli bis Anfang August ausgespielt werden.