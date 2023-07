Werbung

Bald ist es so weit. Am 20. Juli 2023 startet die erste Season in Diablo IV. Bevor die Saison der Boshaftigkeit startet, gab es den entsprechenden Patch 1.1 zur Vorbereitung.

Nachdem im Vorfeld Server-Ausfälle wegen der anstehenden Wartungsarbeiten angekündigt wurden, ging der Patch gegen 19 Uhr ohne größere Probleme online. Es wurden etliche Änderungen und Verbesserungen eingeführt. Weiterhin gibt es sechs neue, einzigartige Gegenstände und sieben neue legendäre Aspekte. Die neuen Gegenstände sind:

Allgemein

Ahavarion, Stab von Lycander (über-einzigartiger Stab – Weltstufe 4): Nach dem Töten eines Elitegegners erhaltet ihr 10–20 Sekunden lang einen zufälligen Schreineffekt. Kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten.

Blauzorn (einzigartiges Schwert): Glückstreffer – eure Kernfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 20%, Gegner 3 Sekunden lang einzufrieren und ihnen 0,75–1,5 Kälteschaden zuzufügen.

Fleischwolf (einzigartiger einhändiger Streitkolben): Schwächendes Gebrüll und Blutgeheul fügen vergifteten Gegnern in der Nähe 0,5–1,0 Schaden zu.

Lidlose Wand (einzigartiger Schild): Glückstreffer – wenn ihr einen aktiven Knochensturm habt und einen nicht vom Knochensturm betroffenen Gegner trefft, besteht eine Chance von 5–25%, dass an seiner Position ein zusätzlicher Knochensturm erscheint. Jeder eurer aktiven Opferboni erhöht diese Chance um 25% und die maximale Anzahl an zusätzlichen Knochenstürmen um +1.

Adlerhorn (einzigartiger Bogen): Durchschlagender Schuss hat eine Chance von 30–80%, einen Pfeil abzuschießen, der von Wänden und der Umgebung abprallt. Wenn ihr Gegner mit Durchschlagender Schuss von hinten trefft, werden sie 3 Sekunden lang verwundbar.

Der Oculus (einzigartiger Zauberstab): Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet ihr an einem zufälligen Ort.

Die sieben neuen legendären Aspekte:

Allgemein

Verwegenheit (vielseitiger Aspekt): Wenn mindestens 5 Gegner in eurer Nähe sind, betäubt ihr sie 2–4 Sekunden lang. Dieser Effekt nur einmal alle 20 Sekunden auftreten.

Feigheit (Mobilitätsaspekt): Ihr erhaltet 20–40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ihr euch von verlangsamten oder unterkühlten Gegnern fortbewegt.

Barbar

Ahnensturm (offensiver Aspekt): Ansturm ruft 4 Urahnen herbei, die ebenfalls Ansturm mit 50–100% des normalen Schadens einsetzen.

Druide

Unterirdisch (offensiver Aspekt): Die aktive Fähigkeit von Giftranke wirkt auch Erdrutsch in einem Kreis um euch. Erdfertigkeiten fügen vergifteten Gegnern 10–20% mehr Schaden zu.

Totenbeschwörer

Blutstacheln (offensiver Aspekt): Blutlanze verbraucht Blutkugeln, die ebenfalls Lanzen beschwören. Jede zusätzliche Blutlanze verursacht 20–50% des normalen Schadens und priorisiert nicht aufgespießte Gegner.

Jäger

Seuchenspitzen (offensiver Aspekt): Jeder dritte Einsatz von Einstich hat Giftinfusion mit 100–150% der normalen Stärke.

Zauberer

Sengender Schutz (offensiver Aspekt): Nachdem ihr 200–100 Mana verbraucht habt, ist Eure nächste Feuerwand kostenlos und zerstört kleine Geschosse.

Die wichtigsten Gameplay-Updates zusammengefasst:

Freischaltungen des Altars von Lilith gelten jetzt für den gesamten Account.

Die Kartenentdeckung gilt jetzt für den gesamten Account.

Geflüster wird nicht mehr mit Siegelstaub belohnt.

Die allgemeine Beutequalität von stillen Truhen wurde deutlich verbessert.

Die Kanalisierungszeit der Fähigkeit „Dungeon verlassen“ wurde von 3 auf 5 Sekunden verlängert.

Tendenz vieler Monster reduziert, sich im Kampf zu bewegen, damit Nahkampfcharaktere ihnen nicht so viel hinterherjagen müssen.

Unterstützung des PS5 Dual Sense Edge Wireless-Controllers für PC hinzugefügt.

Die hier aufgeführten Änderungen sind nur ein erster Einblick. Wer sich für die wirklich umfangreichen Änderungen in Gänze interessiert, der kann sich die Patch Notes hier ansehen.