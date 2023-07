Werbung

Erst kürzlich gab Netflix bekannt, nun härter gegen Account-Sharing vorzugehen. Dieser Schritt hat sich Statistiken zufolge wohl ausgezahlt. Durch die Maßnahmen scheint der Konzern tatsächlich einen Zuwachs an Abonnenten zu verzeichnen.

Dieses Vorgehen ist nicht die einzige Neuerung, die Netflix gerade austestet. Letzten Monat wurde in Kanada das günstigste Abo, das ohne Werbung verfügbar ist, abgeschafft. Dieses Abo ist auch in Deutschland verfügbar und kostet hierzulande aktuell noch 7,99 Euro pro Monat. Laut einem neuen Bericht wird das Basis-Abo demnächst auch in den USA und in Großbritannien abgeschafft.

Netflix führt seine Änderungen häufig schrittweise in verschiedenen Ländern ein. Es ist also davon auszugehen, dass die Umstellung auch in Deutschland stattfinden wird. Somit wäre dann nach dem Einsteiger-Abo mit Werbung für 4,99 Euro pro Monat nur noch das nächst günstigste Abo für 12,99 Euro verfügbar. Netflix selbst promotet verstärkt das Abo mit Werbung für Einsteiger. Wann und ob die Änderung in Deutschland greift, ist aktuell noch nicht bekannt. Wahrscheinlich bleiben auch nach der Einführung bereits abgeschlossene Abos vorerst bestehen und nur Neukunden haben eine eingeschränkte Auswahl.