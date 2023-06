Werbung

Nach dem gestrigen XBox Showcase fand heute Abend die Ubisoft Forward statt. Im Gegensatz zu den bisherigen Veranstaltungen im Rahmen des Summer Game Fest wählte Ubisoft einen etwas anderen Ansatz zur Präsentation. Besonders Microsoft zeigte zuvor eine Vielzahl von Spielen und Trailern in schneller Abfolge. Ubisoft hingegen entschied sich dazu, näher auf die gezeigten Games einzugehen und teilweise auch mehrere Trailer mit Ergänzungen von Experten auf der Bühne vor Ort zu zeigen. So trat auch Ubisoft Gründer Yves Guillemot persönlich vor das Publikum.

Den Anfang machte eine Tanzaufführung zur Vorstellung von Just Dance 2024. Direkt im Anschluss folgte eines der größten Highlights der Show: Die Präsentation von Avatar Frontiers of Pandora. Wie der Name verrät, spielt der Titel in der Welt von James Camerons Avatar Filmen. Cameron selbst stellte den Trailer vor. Im Spiel übernimmt man die Kontrolle über eine Na'vi, die von Menschen entführt wurde und nun nach 15 Jahren Kälteschlaf erwacht, um ihr Volk zu schützen. Das Action Adventure bietet neben Kämpfen in der ersten Person auch die Möglichkeit, auf den einheimischen Tieren zu reiten und sogar zu fliegen. Release ist am 07.12.2023.

Aus dem Assassin's Creed Franchise wurden gleich drei neue Titel vorgestellt. Nexus VR zeigte im Trailer, dass man gleich mehrere bekannte Assassinen aus den alten Teilen spielen kann. Der Ausflug in die virtuelle Realität wird nur mit einer Meta Quest ab Version 2 möglich sein. Das bereits erwartete Assassin's Creed Codename Jade erscheint als mobile Game. Eine Registrierung für die kommende Beta soll ab jetzt möglich sein. Schließlich wurde der nächste große Teil der Reihe Assassin's Creed Mirage vorgestellt. Ein Gameplay-Video zeigte zum ersten Mal Spielszenen im Bagdad des 9. Jahrhundert. Das Spiel erscheint am 12. Oktober diesen Jahres. Vorbestellungen sind seit heute möglich.

Der eigentliche Star des Abends war aber erneut NIx. Der flauschige Sidekick ist der Begleiter von Kay Vess aus Star Wars Outlaws. Das Spiel wurde bereits bei der Show von XBox gezeigt. Auch hier gab es nun zum ersten Mal Gameplay zu sehen. Nach dem Start mit Schleichpassagen konnte man Kays Fähigkeiten im Gefecht sehen. Nix ist nicht nur ein knuddeliges Accessoire, der kleine Kerl kann auch auf Knopfdruck eingesetzt werden. So kann er bestimmte Aktionen ausführen und etwas einen Knopf drücken. Alternativ kann er Kay auch Waffen und Munition bringen. Das Motorrad aus dem ersten Trailer kann auch im Spiel gefahren werden. Zusätzlich führt die Handlung auch in Raumschlachten, bei denen der Spieler die Kontrolle über ein Raumschiff übernimmt. Das SciFi-Spektakel mit Open-World hat immer noch keinen festen Release. Es soll irgendwann 2024 erscheinen.