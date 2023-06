Werbung

Am 12. Juni findet die Ubisoft Forward statt. Der französische Konzern will während dem Live-Stream-Event einen Blick auf seine kommenden Projekte geben. Aus der erfolgreichen Assassin's Creed Reihe werden gleich zwei Titel gezeigt.

Assassin's Creed Mirage wurde bereits für den 12. Oktober dieses Jahres angekündigt. Während der Vorgänger Valhalla den Spieler in die Haut des wahlweise männlichen oder weiblichen Wikingers Eivor schlüpfen lies, begibt sich Mirage wieder zu den Ursprüngen der Serie. Im Bagdad des 9. Jahrhunderts übernehmen wir die Rolle von Basim, der als Nebenfigur auch schon einen Auftritt bei den Wikingern hatte. Im Spiel sollen Stealth und Parcours wieder mehr in den Vordergrund rücken. Ein Gameplay-Trailer wurde vor einigen Tagen veröffentlicht, weitere Infos sollen auf der Ubisoft Forward folgen.

Nun hat Ubisoft aber via Twitter angekündigt, dass man auch erste Infos zu einem bisher geheimen Assassin's Creed Titel zeigen will. Das Spiel namens Codename Jade soll im antiken China spielen. Einen großen Haken gibt es jedoch: Codename Jade wird als mobiler Ableger der Reihe erscheinen. Gerüchten zufolge, arbeitet Ubisoft an 10 Assassin's Creed Spielen gleichzeitig. Man kann also davon ausgehen, dass noch einige weitere Ankündigungen folgen werden.

Wer die Präsentation live verfolgen will, kann dies am 12. Juni ab 18.45 Uhr über Twitch oder YouTube tun. Alle Daten gibt es auf der offiziellen Seite. Neben dem Assassin's Creed Franchise hat Ubisoft auch Infos zu weiteren kommenden Titeln angekündigt. Auf der Liste finden sich auch Avatar: Frontiers of Pandora und The Crew Motorfest. Wer die Ubisoft Forward über Twitch verfolgt, kann Drops zu Riders Republic und Assassin's Creed Valhalla erhalten.