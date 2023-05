Werbung

Vor dem Start der letzten Beta-Phase hat Blizzard einen Ausblick über die Inhalte von Diablo IV gegeben, die nach der Veröffentlichung folgen. In den News werden Details zu geplanten Seasons, Battle Pass und Shop Inhalten präsentiert.

Die erste Season wird ab Mitte bis Ende Juli verfügbar sein. Danach soll in jedem Quartal eine neue Season folgen. Wer an den neuen Inhalten teilhaben möchte, muss zuvor die Kampagne abgeschlossen haben. Neben speziellen Gameplay-Features werden neue Quest-Reihen, legendäre Items, Spielverbesserungen und entsprechende Battle Passes zu jeder neuen Season versprochen. Als Leitfaden dient die jeweilige Season-Reise. Sie bietet einen Überblick über die Neuerungen und die Möglichkeit, Gunst zu verdienen, mit der man im Battle Pass aufsteigen kann.

Besagter Battle Pass kommt in drei Versionen, von denen nur die erste kostenlos ist. Die beiden Premium-Stufen kosten 9,99 Euro bzw. 24,99 Euro, wobei die teuerste Variante den Käufer 20 Belohnungsstufen überspringen lässt und ein Emote enthält. Über den Battle Pass lassen sich Boni für die laufende Season und kosmetische Änderungen freispielen. Die freischaltbaren Boni sind auch im kostenlosen Pass enthalten. Die Premium-Stufen beinhalten keine spielerischen Vorteile sondern nur Accesoires und Währung für den Shop, der seinerseits aber auch nur Cosmetics bieten soll.

Beim Ingame Shop legt Blizzard großen Wert darauf, zu betonen, dass es nur Items mit "asthetischem Wert" zu kaufen gibt. Offenbar zieht der Konzern hier eine Lehre aus der Kontroverse um Diablo Immortal, das dem Prinzip Pay2Win quasi keine Grenze setzte. So gab es Spieler, die 100.000 $ in das Spiel investierten, nur um dann keinen Gegner mehr zu finden, weil sie zu stark waren. Es bleibt zu hoffen, dass Blizzard sich bei seinem neuen Titel an die Aussagen, hält und auch in Zukunft nur Cosmetics gegen echtes Geld anbietet.

Wer den Titel vor Release noch einmal kostenlos testen will, kann das an diesem Wochenende beim Server Slam tun. Der Preload hat heute begonnen und die Server werden von 12. Mai 21.00 Uhr bis zum 14. Mai 21.00 Uhr online gehen.