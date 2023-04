Werbung

Gestern gab es einen Live-Stream der Diablo-Macher – Neben einem Talk der Developer mit Game Director Joe Shely und einigen Gästen gab es am Ende eine große Überraschung für die Fans: Unter dem Namen Server-Slam findet vom 12. Mai bis zum 14. Mai eine dritte und letzte Open-Beta vor Release des lange erwarteten Spiels statt. Ursprünglich dachte man, die nächste Gelegenheit in die düstere Welt von Diablo IV einzutauchen, sei erst der offizielle Release am 06. Juni 2023. Nun erhalten Spieler nochmal die Chance das Spiel ein Wochenende kostenlos anzuspielen.

Während der Beta kann man den Prolog und Akt 1 des Spiels erkunden. Beides spielt in der ersten Zone namens "Die zersplitterten Gipfel". Dafür stehen alle fünf Charakterklassen zur Verfügung. Das maximale Level, das erreicht werden kann, ist 20. Während in den vorherigen Betas die Drop-Chance von Items stark erhöht war, liegt diese nun auf dem Level der finalen Version. Neben einigen Missionen und Dungeons, die erlebt werden können, bietet der Weltboss Ashava ein Highlight der Beta. Der schwerfällige Riese, der Giftangriffe nutzt, ist ab dem 13. Mai 18 Uhr verfügbar und erscheint danach alle drei Stunden bis zum 14. Mai 18 Uhr.

Während des Server-Slam erzielte Fortschritte werden nicht in die Release-Version übertragen. Auch bereits erspielter Fortschritt aus den vorherigen Tests wird weder im Server-Slam noch im finalen Spiel abrufbar sein. Dennoch gibt es Belohnungen, die Spieler nur während des Events erhalten und im fertigen Spiel nutzen können. Es gibt zwei Spielertitel und zwei kosmetische Gegenstände die man durch Leveln und das Besiegen des Weltbosses freischalten kann.

Wer an dem Event teilnehmen möchte, kann sich den Server Slam über Battle-Net, den Xbox- und den Playstation-Store herunterladen. Solltet ihr noch die Open-Beta installiert haben, erscheint der Server Slam als downloadbares Update, sobald der Vorabdownload-Zeitraum beginnt.