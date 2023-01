Werbung

Mit Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion präsentiert die japanische Spieleschmiede Square Enix eine Neuauflage des aus dem Jahr 2007 stammenden PSP-Titels. Allerdings warten zahlreiche Fans auf die Fortsetzung des Remakes von Final Fantasy 7. Im Zuge einer Neujahrsbotschaft verkündete Produzent Yoshinori Kitase jetzt, dass die Arbeiten an Final Fantasy VII Rebirth ohne Probleme vonstattengehen.

Zudem wird im Sommer 2023 Final Fantasy XVI für Sonys PlayStation 5 erscheinen. Square Enix enthüllte außerdem detaillierte Informationen über diverse Mitglieder des Entwicklerteams des neuesten Final-Fantasy-Teils. Unter den Namen finden sich Veteranen, die an Titeln wie Final Fantasy XIV Online, Devil May Cry 5, The Last Remnant und vielen mehr gearbeitet haben. Alle Informationen finden sich hier.

Schenkt man den Aussagen von Kitase Glauben, soll es im aktuellen Kalenderjahr jedoch noch eine weitere große Ankündigung geben. Details nannte Kitase zwar nicht, aber die Verantwortlichen arbeiten daran, “2023 zum spannendsten Jahr überhaupt zu machen”.

Wie dies gelingen soll, ist derzeit unklar. Möglich wäre die Ankündigung eines Remakes von Final Fantasy 9. In der Vergangenheit tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass die Japaner an einer Neuauflage des Klassikers arbeiten würden. Dies ist aber keinesfalls in Stein gemeißelt. Theoretisch wäre auch die Ankündigung eines Remakes und eines zusätzlichen Remasters denkbar.