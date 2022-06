Final Fantasy XVI: Veröffentlichungsdatum und neuer Trailer

Die japanische Spieleschmiede Square Enix hat jetzt Final Fantasy XVI für Sonys PlayStation 5 angekündigt. Der neueste Teil des FF-Franchises soll weltweit ab Sommer 2023 erhältlich sein. Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins gibt es zudem einen passenden Trailer namens "Dominance", der weiter unten im Artikel eingebettet ist. Diverse Screenshots der weitläufigen Umgebungen im Spiel und vieles mehr finden sich auf der offiziellen Teaser-Website von Final Fantasy XVI. Der Titel ist ein eigenständiges Action-RPG für Einzelspieler, das für die PlayStation 5-Konsole entwickelt wird. FF16 hat noch keine Alterseinstufung erhalten.

“Der Trailer gibt Spielern ein Bild davon, was sie vom Gameplay erwarten können“ sagt Naoki Yoshida, Produzent von Final Fantasy XVI. “Genau genommen, hochexplosive Kämpfe, in denen unser Protagonist Clive Rosfield den zahlreichen Esper (Beschwörungen) ein ganzes Arsenal an einzigartigen Attacken entgegensetzt. Ganz zu schweigen von den epischen Zusammenstößen der Espern untereinander, die euch unmittelbar in das Herz des Geschehens eintauchen lassen.“

Square Enix enthüllte außerdem detaillierte Informationen über diverse Mitglieder des Entwicklerteams des neuesten Final-Fantasy-Teils. Unter den Namen finden sich Veteranen, die an Titeln wie Final Fantasy XIV Online, Devil May Cry 5, The Last Remnant und vielen mehr gearbeitet haben.

Producer - Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road)

Main Director - Hiroshi Takai (FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT)

Creative Director & Original Screenplay - Kazutoyo Maehiro (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT)

Localization Director - Michael-Christopher Koji Fox (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus)

Art Director - Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS)

Combat Director - Ryota Suzuki (DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma, MARVEL VS. CAPCOM 2)

Character Design - Kazuya Takahashi (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X)

Composer - Masayoshi Soken (FINAL FANTASY XIV Online, Mario Hoops 3-on-3, Nanashi no Game-Reihe)

FF16 entführt Hobby-Abenteurer in eine Welt, in der Esper mächtige und tödliche Kreaturen sind. Die Geschichte folgt Clive Rosfield, einem jungen Mann, der den Schwertkampf meistern möchte und zum Ersten Schild von Rosaria ernannt wurde. Mit diesem Titel wurde ihm auch der Schutz seines jüngeren Bruders Joshua übertragen, welcher der Dominus des Phönix ist. Unerwartete Ereignisse führen Clive auf einen dunklen und gefährlichen Weg der Rache.

“In unserem aktuellen Trailer stellen wir euch mehrere neue Esper vor und geben euch einen tiefen Einblick in das actiongeladene Kampfsystem und die Freiheiten, die es den Spieler*innen bietet“, sagt Hiroshi Takai, Main Director von Final Fantasy XVI. “Was den Entwicklungsprozess angeht, kann ich verkünden, dass das Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist; nichtsdestotrotz haben wir mit Optimierung und Feinschliff bis zur Ziellinie noch einen Berg an Aufgaben zu meistern. Folgt uns weiterhin. Wir geben unser Bestes, euch bis zum nächsten Update nicht zu lange warten zu lassen!“