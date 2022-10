Werbung

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Sony seinen jährlichen PlayStation-Showcase absichtlich nicht stattfinden lassen. Grund hierfür ist die momentane Lage bezüglich der Übernahme von Activision durch Microsoft. Das japanische Unternehmen ist der Meinung, dass die geplanten Inhalte auf dem diesjährigen Showcase positiv für Microsoft und die bevorstehende Übernahme ausgelegt werden könnten.

Derzeit überprüfen die Kartellbehörden, ob es Microsoft aufgrund eines möglichen Monopols überhaupt genehmigt wird, Activision-Blizzard zu übernehmen. Sony äußerte in der Vergangenheit Bedenken, dass zum Beispiel die Möglichkeit entstehen könnte, dass die Call-of-Duty-Reihe in Zukunft nicht mehr auf der PlayStation-Plattform erscheinen werde. Microsoft könnte neue Titel exklusiv auf der Xbox und dem PC anbieten.

Laut dem Wall-Street-Journal lässt sich Microsoft Activision Blizzard satte 68,7 Milliarden US-Dollar kosten. Zu den wohl populärsten Spielen des Studios zählen sowohl Call of Duty als auch Warcraft, bzw. Candy Crush sowie Tony Hawk und Diablo. Aber auch Titel wie Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot oder StarCraft dürften jedem Gamer ein Begriff sein.

Activision Blizzard war in der jüngsten Vergangenheit aufgrund von systematischer Diskriminierung und sexueller Belästigung vom “California Department of Fair Employment and Housing” verklagt worden. Das Entwicklerstudio bezeichnete die Klage als beschämend und nicht professionell. Zudem kritisiert das Unternehmen die mangelnde Zusammenarbeit mit der Behörde.

Laut Activision Blizzard gab es in der Vergangenheit diverse Änderungen, um das Klima im Konzern zu verbessern. Das Entwicklerstudio würde sogar in Erwägung ziehen, Kalifornien zu verlassen. Ob die aktuellen Skandale ausschlaggebend für einen Verkauf des Studios waren, ist nicht bekannt.