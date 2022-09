Nur für aktive Spieler: Blizzard kündigt Closed-Beta für Diablo 4 an

Bereits gestern bescherte ein Leak allen Diablo-Fans einen weiteren Einblick in die Welt des kommenden vierten Teils des Franchises. Jetzt können die Gamer Diablo IV nicht nur sehen, sondern auch spielen. Allerdings ist nicht jeder in der Lage, an der “Closed End Game Beta” von Diablo 4 teilzunehmen.

Wie Blizzard bekannt gegeben hat, gehören nur besonders aktive Diablo-Spieler zum Kreis der Auserwählten. Dabei werden sowohl Gamer aus Diablo 3 als auch Diablo 2: Resurrected und Diablo Immortal berücksichtigt. Besagte geschlossene Beta wird vertraulich sein, eingeladene Spieler dürfen nicht öffentlich über ihre Spielerfahrungen sprechen oder sie teilen.

Der Schwerpunkt der Beta liegt laut Blizzard auf den Langzeitinhalten von Diablo IV. Die Spieleschmiede will nicht bereits im Vorfeld die ganze Geschichte über Liliths Rückkehr nach Sanktuario verraten. In der Beta werden Spieler Sanktuario in einem Zustand nach der Kampagne erleben. Nach eigenen Angaben sind Langzeitinhalte von Diablo für viele Gamer besonders wichtig. Blizzard will sicherstellen, dass Diablo IV einen langanhaltenden Spielspaß bietet. Um das zu erreichen, sammelt das Unternehmen das Feedback der Community frühzeitig, sodass die Anpassungen noch vor der Veröffentlichung des Titels implementiert werden können.

Spieler, die an der geschlossenen Beta teilnehmen, werden den Entwicklern ihr Feedback direkt über ein Feedbacktool im Spiel mitteilen können. Zu den Langzeitinhalten der geschlossenen Beta zählen unter anderem Höllenflut, Alptraumdungeons, Totengeflüster oder Felder des Hasses.

Die kommende Beta wird sowohl auf dem PC als auch der Xbox Series beziehungsweise Xbox One und der PlayStation 5 & 4 spielbar sein. Cross-Play und plattformübergreifender Fortschritt werden ebenfalls unterstützt. Einen offiziellen Starttermin gibt es bislang nicht. Die Chancen stehen jedoch gut, dass die Beta noch in diesem Jahr starten wird.