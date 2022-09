Diablo 4: Leak zeigt Ingame-Shop und reichlich Gameplay

Am Wochenende sorgte ein Leak zum kommenden GTA 6 für große Aufmerksamkeit. Jetzt geht es mit Diablo 4 weiter. Hier sind zahlreiche Spielszenen aus der Family-and-Friends-Testphase an die Öffentlichkeit gelangt. Auf der Social-Media-Plattform Reddit hat ein Nutzer ein knapp 53-minütiges Video geteilt, in dem unter anderem der Ingame-Shop mit Zwischenwährung gezeigt wird.

Im Quartalsupdate machten die Entwickler bereits zahlreiche Angaben zum Shop und den darin angebotenen Accessoires. Die erhältlichen Produkte sind im Austausch für Premiumwährung erhältlich. Wie der Wechselkurs im Detail aussieht, ist bis dato noch nicht bekannt. Blizzard weist ausdrücklich darauf hin, dass im Shop keine Gegenstände erhältlich sind, die für einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel sorgen. Laut der Spieleschmiede ist der Store optional und alle Spieler haben Zugriff auf alle wesentlichen und saisonalen Gameplayfeatures, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen.

Diablo IV bietet schon bei seinem Start Hunderte Transmogrifikationen, die im Spiel freigeschaltet werden können, darunter Dutzende Rüstungssets in höchster Grafikqualität. Es gibt Gegenstände von einzigartiger und legendärer Qualität, die Spieler finden können, ohne je den Shop zu betreten. Der Shop bietet nur eine größere Auswahl, nicht aber grundsätzlich bessere Optionen.

Außerdem gibt es im Video reichlich Gameplay vom kommenden Diablo IV zu sehen. Als Barbar erhalten alle Spieler einen ersten Eindruck von den Quests sowie den Fertigkeiten und dem Skilltree. Auch wenn es sich bei den gezeigten Bildern keineswegs um die finale Version des neusten Ablegers des Franchises handelt, scheint die Entwicklung bereits sehr fortgeschritten zu sein. Die Atmosphäre macht definitiv Lust auf mehr.

Einen offiziellen Veröffentlichungstermin von Diablo 4 gibt es bislang nicht. Allerdings soll der Titel im Laufe des kommenden Jahres im Handel erhältlich sein.