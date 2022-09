Cyberpunk 2077 ist wieder da: Spielerzahlen explodieren bei Steam

Cyberpunk 2077 war sicherlich eins der meist erwarteten Action-Rollenspiele der vergangenen Jahre. Allerdings lief die Veröffentlichung alles andere als rund. Nachdem Cyberpunk 2077 mehrfach verschoben wurde, erblickte der Titel am 10. Dezember 2020 das Licht der Welt. Kurze Zeit später verabschiedete sich Cyberpunk 2077 jedoch wieder aus dem PlayStation-Store. Seit dem 21. Juni 2021 können nun auch alle PlayStation-Besitzer erneut in die Welt rund um Night City abtauchen.

Mittlerweile sind einige Monate ins Land gezogen und die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red war nicht untätig und hat zahlreiche Updates für das Action-Rollenspiel veröffentlicht. Zusätzlich ist auf Netflix mit Cyberpunk: Edgerunners eine passende Anime-Adaption zum Spiel erschienen. Jetzt explodierten die Spielerzahlen. Cyberpunk 2077 freute sich am vergangenen Freitag über rund 47.000 Spieler. Am Samstag waren sogar 68.000 Menschen in Night City unterwegs. Getoppt wurde das Ganze dann am Sonntag mit 85.500 zeitgleichen Spielern.

Der jüngste Aufwärtstrend von Cyberpunk 2077 zeigt sich auch in der Liste der Top Sellers bei Steam. Das Action-Rollenspiel belegte in der Kalenderwoche 37 den zweiten Platz und überholte somit nicht nur NBA 2K23, sondern auch Call of Duty: Modern Warfare II, das erst ab dem 28. Oktober 2022 auf Steam erhältlich ist. Spitzenreiter ist das Steam Deck von Valve.

Besonders glücklich über die neuesten Entwicklungen ist natürlich die polnische Spieleschmiede selbst. Auf Twitter teilten die Verantwortlichen ihre Freude und bedankten sich bei allen Cyberpunk-Anhängern für eine zweite Chance. Allen voran Quest Director Pawel Sasko, der scheinbar aufgrund der Ereignisse den Tränen nahe war.

Inwieweit der Anime für die Welle an neuen Spielern verantwortlich ist, lässt sich schwer sagen. Allerdings ist die gezeichnete Umsetzung definitiv sehenswert und kommt nicht nur bei Gamern gut an. Somit wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob Cyberpunk 2077 weiterhin einen Aufwärtstrend verzeichnet oder ob die Spielerzahlen wieder sinken.

Ein Angespielt von Cyberpunk 2077 findet sich hier.