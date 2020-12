Sony nimmt Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store

Sony hat Cyberpunk 2077 mit sofortiger Wirkung aus dem PlayStation Store entfernt. Wer im Besitz des Spiels ist und es zurückgeben möchte, der kann eine Refund-Seite aufrufen und sich dort einloggen. Aufgrund des Ansturms auf die Rückgabe kann es hier zu Problemen kommen.

Mit dieser Maßnahme findet man Cyberpunk 2077 nicht mehr im PlayStation-Store, wenn man danach sucht – es lässt sich also auch nicht mehr kaufen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Die Gründe für die Rücknahme seitens Sony sind schnell erläutert: Die Konsolen-Varianten hängen der PC-Version aus optischer Sicht teilweise deutlich hinterher. Doch dies ist aufgrund der gebotenen Rechenleistung keine Überraschung. Entscheidend ist offenbar, dass der Compatibility Mode auf der PlayStation 5 noch recht gut funktioniert, während die PS4-Version mit großen Problemen zu kämpfen hat. Nutzer berichten über eine schlechte Performance insgesamt, niedrige FPS (bzw. starke Drops) und Pop-Ins von Texturen.

CD Projekt Red hat bereits kurz nach dem Start auf die Kritik reagiert und einen Refund für die PS4- und Xbox-One-Version angeboten. Aufgrund der Mechanismus für die Rückgabe war dies im PlayStation-Store allerdings nicht ganz so einfach, wie im Microsoft Store.

Inzwischen gibt es auch ein Statement von CD Projekt Red:

"The decision was undertaken following our discussion with Sony Interactive Entertainment regarding a full refund for all gamers who had purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund at this time. All copies of the game previously purchased digitally on PlayStation Store remain available for use by their respective buyers. Gamers can still buy physical versions of the game in retail and mail order stores. All copies, whether digital or physical, will continue to receive support and updates from the Company."

Spieler, die Cyberpunk 2077 weiterhin auf der PlayStation und Xbox spielen wollen, können dies auch tun. Updates und Patches werden natürlich weiterhin ausgeliefert. Ab wann Sony das Spiel wieder in den Store aufnehmen will, ist nicht bekannt.