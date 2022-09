Zahlreiche geleakte Videos sollen GTA 6 zeigen

GTA 6 ist eigentlich eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Spieleindustrie. Doch durch einen großen Leak sind nun zahlreiche Videos öffentlich geworden, die vermutlich eine frühe Entwicklerversion des Spiels zeigen. Damit ist erstmalig ein Blick auf den potenziellen Blockbuster möglich.

Natürlich stellt sich die Frage nach der Echtheit des Videomaterials. Allein die schiere Masse an Material schließt zumindest einen primitiven Fake aus. Dazu scheinen die Clips auch das Vice-City-Szenario zu bestätigen, das bereits im Vorfeld als wahrscheinlich galt. Laut GameStar soll das Material von einem Hacker stammen, der Zugriff auf Rockstars interene Kommunikation in Slack erlangt hat. Weil das Videomaterial aus einer frühen Entwicklerphase im Jahr 2019 stammen soll, zeigen sie auch nicht den aktuellen Stand. Wenn die Videos authentisch wären, dürfte GTA 6 aktuell also bereits einen ganz anderen Stand erreicht haben. Das Spiel läuft laut Overlay auf einer GeForce GTX 1080 - also einer Grafikkarte, die auch 2019 schon nicht mehr ganz aktuell war.

Mit Jason Schreier hat mittlerweile auch ein bekannter Spiele-Journalist (er arbeitete bei Kotaku und aktuell für Bloomberg News) geäußert, dass der Leak authentisch wirkt.

Der längste der geleakten Clips zeigt eine Szene in einem Diner. Die weibliche Protagonistin hat hier zusammen mit einem Begleiter eine Geiselsituation ausgelöst. Zum Ende des Clips steigen beide in ein Polizeifahrzeug und flüchten damit.

Clips aus der offenen Spielwelt zeigen bereits zahlreiche NPCs, die zu Fuß oder in Fahrzeugen unterwegs sind.

Auch Szenen aus einem bevölkerten Nachtclub sind Teil des Leaks.

In vielen Clips werden zahlreiche Entwicklertools eingeblendet. Zum Teil sind auch nur grobe Modelle in einer Testumgebung zu sehen. Das macht noch einmal den Status als Entwicklerversion deutlich, die nicht für die Verkaufsversion repräsentativ ist.

Auch wenn man den Leak als authentisch bewertet, erlaubt er zwar einen ersten Blick auf eine (höchstwahrscheinlich längst überholte) Entwicklerversion. Für einen wirklichen Eindruck vom Spiel werden GTA-Fans aber nach wie vor auf offizielles Material des Entwicklers warten müssen. Wann der Release erfolgen wird, ist weiter offen. In den Titeln der geleakten YouTube-Videos wird über eine Veröffentlichung in 2023 spekuliert ("2023 RELEASE??").