PlayStation Plus: Gratisspiele für den Mai 2022 bekannt

Auch die für den Monat Mai geplanten Gratisspiele für alle PlayStation-Plus-Abonennten sind bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit gelangt. So lässt sich im kommenden Monat unter anderem FIFA 22 völlig kostenlos spielen. Der neueste Teil des Franchises wurde im September des vergangenen Jahres veröffentlicht und könnte zudem der letzte FIFA-Teil von Electronics Arts sein.

Neben Fußball gibt es auch “Tribes of Midgard” gratis von Sony. Besagter Titel wurde erstmals im Juli 2021 releast und von Norsfell entwickelt. Tribes of Midgard ist ein Koop-Spiel mit einer Mischung aus Action-, Survival- und Roguelite-Elementen. Die Spieler müssen ihr Dorf gegen Horden von Eindringlingen verteidigen. Dabei handelt es sich um tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil zu zerstören drohen. Auf Steam hat der Titel über 10.000 Rezensionen erhalten, die “größtenteils positiv” ausfallen.

Neben den bereits genannten Titeln wartet ab dem 3. Mai 2022 auch noch “Curse of the Dead Gods” auf alle Abonnenten. Der Titel wurde im Februar 2021 releast und freut sich bei Steam bei knapp 5.000 Stimmen über eine sehr positive Gesamtbewertung. Allerdings sind die 53 kürzlich abgegebenen Rezensionen nur “ausgeglichen”.

Des Weiteren hat Sony offiziell bekannt gegeben, dass der neue PlayStation Plus-Abonnementservice am 22. Juni 2022 starten wird. Dabei bietet PlayStation Plus Essential dieselben Vorteile, die PlayStation-Plus-Mitglieder bereits heute erhalten. PlayStation Plus Extra beinhaltet alle Features des Essential-Tarifs und fügt einen Katalog von bis zu 400 PS4- und PS5-Spielen hinzu. PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile der Tarife Essential sowie Extra. Außerdem gibt es bis zu 340 zusätzliche Spiele obendrauf. Des Weiteren erhalten alle Gamer Zugriff auf das Cloud-Streaming für Original PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium angeboten werden. Spieler können Spiele via PS4- und PS5-Konsolen sowie PC streamen. Zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen sind hier ebenfalls verfügbar.