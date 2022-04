Amazon Prime verschenkt Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Alle, die zunächst davon ausgegangen sind, dass es sich bei der Ankündigung von “Return to Monkey Island” um einen Aprilscherz handelt, wurden nun eines Besseren belehrt. Noch in diesem Jahr soll das legendäre Franchise einen neuen Eintrag erhalten. Damit die Vorfreude so richtig aufkommen kann, lässt sich Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge jetzt völlig kostenlos für den PC beziehen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Prime-Abo bei Amazon. Wer besagtes Abo besitzt, kann sich die überarbeitete Version der Fortsetzung von Monkey Island ganz bequem über Amazon-Gaming herunterladen. Zudem gibt es im April 2022 noch weitere Gratisspiele bei Amazon. Alle Informationen finden sich hier.

Der Möchtegern Pirat Guybrush Threepwood und der Zombiepirat LeChuck kehren in Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge zurück auf die Bildschirme. Das LucasArts-Abenteuer schließt an die Special-Edition von “The Secret of Monkey Island” an und Fans der Serie erwarten dabei neue einzigartige Eigenschaften. Nachdem der bösartige Geisterpirat LeChuck in seinem ersten Abenteuer besiegt wurde, eifert Guybrush Threepwood nun nach dem legendären Schatz von Big Whoop. LeChuck ist jedoch in Form eines Zombies zurück und will sich rächen. Guybrush muss seinen Erzfeind mit Hilfe seines Humors, Verstandes und seines unersättlichen Begehrens nach Abenteuern ein für alle Mal besiegen und sich als bester Pirat der Karibik behaupten. Voodoo Puppen, Spuckwettbewerbe und Vergnügungsparks sind nur ein Teil der Herausforderungen, die der Protagonist auf seiner Reise bewältigen muss.

Zu den Highlight der Special-Edition gehört unter anderem die High-Definition-Grafik, bei der ein völlig neuer zeitgenössischer Kunststil zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es Voice Over sowie neue Musik. Das Scene-For-Scene-Hot-Swap lässt Spieler nahtlos zwischen der Special-Edition und den Klassik-Modi an jeder Stelle im Spiel wechseln. Zudem sind eine komplett neue intuitive Spieloberfläche und Steuerung mit an Bord.