Prime Gaming: Auch Amazon verschenkt im April zahlreiche Spiele

Nachdem Microsoft und Sony im April bereits diverse Gratisspiele veröffentlichten, legt nun auch Amazon nach. Bei dem Versandhändler gibt es insgesamt acht Titel kostenlos für alle Prime-Gamer. Des Weiteren hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass in Zukunft zahlreiche exklusive Inhalte für Spiele aus dem Hause Blizzard bei Amazon erhältlich sein werden. Los geht es mit Lootboxen für Overwatch, die bis September 2022 in einem monatlichen Rhythmus erscheinen werden. Alle Hearthstone-Player erhalten kostenlose Standard-Kartenpacks. Die Anhänger von World of Warcraft sowie Starcraft: Remastered sollen allerdings ebenfalls nicht leer ausgehen, müssen sich jedoch noch etwas gedulden.

Neben Blizzard bietet Amazon seinen Abonnenten allerdings auch noch zahlreiche weitere kostenlose Spielinhalte an. Unter anderem kann das Rainbow Six Siege: Shinosaaaaaaang-Operator-Bundle noch bis zum 25. April 2022 aktiviert werden. Das Fall Guys: Kleckser-Bundle ist bis zum 28. April 2022 verfügbar. Alle Spieler von Battlefield 2042 können sich das Lebensretter-Bundle bis zum 22. April 2022 sichern. Für Roblox gibt es die Steampunk-Maske "Mardi Gras" bis zum 13. April 2022 gratis. Eine komplette Übersicht aller kostenlosen Inhalte von Amazon Gaming findet sich hier.

Bei den kommenden Gratisgames dürften sowohl die Game-of-the-Year-Deluxe-Edition von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" als auch "Plants vs Zombies: Battle for Neighborville" sowie "Monkey Island 2" in der Special-Edition "LeChuck's Revenge" das größte Interesse der Gamer wecken. Außerdem gibt es das Fantasy-Abenteuer "Nanotale" sowie das Action-RPG "Guild of Ascension" und den Indie Titel "House of 1000 Doors" kostenlos. Wem das noch nicht reicht, kann sich die Zeit beim Adventure "Turnip Boy Commits Tax Evasion" oder beim RPG "Galaxy of Pen and Paper" vertreiben.