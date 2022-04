Kein Aprilscherz: Return to Monkey Island erscheint 2022

Mit “The Secret of Monkey Island” fiel im Jahr 1990 der Startschuss zu einer der bekanntesten und beliebtesten Adventure-Reihen. Selbst heute hat das mittlerweile über 30 Jahre alte Spiel noch Kultstatus und ist unter Spielern sehr beliebt. Aber auch die anderen Titel der Serie sind weit verbreitet. Da es seit 2009 relativ ruhig um Monkey Island geworden ist, wurde die Aussage des Entwicklers Ron Gilbert am 1. April 2022 zunächst als Aprilscherz abgetan. Allerdings war dies kein Witz und Gilbert arbeitet tatsächlich an einem neuen Monkey-Island-Titel, der noch im Jahr 2022 erscheinen soll.

Dies bestätigt ein auf YouTube veröffentlichter, rund einminütiger Teaser. Details zu “Return to Monkey Island” gibt es bislang jedoch nicht. Auch ein offizieller Releasetermin lässt noch auf sich warten. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Adventure Ende des aktuellen Kalenderjahres im Handel erhältlich sein wird.

Gilbert meldete sich zuletzt 2017 mit Thimbleweed Park zurück. Das Point-and-Click-Adventure, das stark an den Klassiker Maniac Mansion erinnert, wurde sowohl von den Kritikern als auch Spielern gelobt. Im Jahr 2019 gab es das Spiel zudem kostenlos im Epic Games Store. Im Mai 2020 verschenkte Gilbert anlässlich der Corona-Pandemie die Erweiterung "Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure". Wer Thimbleweed Park noch nicht sein Eigen nennt und Fan von Monkey Island oder Maniac Mansion ist, sollte sich den Titel unbedingt genauer anschauen. Aktuell ist das Point-and-Click bei Steam um 70 % reduziert und lässt sich für rund 6 Euro ergattern.

Das rätsellastige Adventure kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden und enthält jede Menge Anspielungen, die insbesondere alteingesessenen Spielern ein Begriff sind. Im einfachsten Modus beträgt die Spieldauer etwa zehn Stunden. Die Komplexität wird dadurch erreicht, dass im einfachen Modus bestimmte Gegenstände einfach gefunden werden können, im schwierigen Modus müssen diese aus den einzelnen Bestandteilen zusammengebaut werden.