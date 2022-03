The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wird verschoben

Mit fast 27 Millionen verkauften Kopien alleine für die Nintendo Switch gehört "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" mit zu den erfolgreichsten Spieletiteln der aktuellen Konsolen-Generation der Japaner. Ursprünglich sollte das Open-World-RPG in diesem Jahr ein Sequel erhalten, was man bereits zur E3 2019 angekündigt und im Juni des vergangenen Jahres erstmals mit Videoszenen belegt hatte.

Nachdem selbst zum letzten Direct-Stream im Februar keinerlei neue Spielinhalte oder gar Details zum Spiel bekannt gegeben wurden, spekulierte die Gerüchteküche bereits eifrig über den Verbleib des Spiels. Nun herrscht Gewissheit: Der Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wird erst im nächsten Jahr erscheinen.

Das gab Eiji Aonuma, Producer der Reihe, nun höchstpersönlich im Rahmen einer etwa anderthalb Minuten kurzen Videobotschaft offiziell bekannt. So wolle man sich für die Entwicklung des Spiels noch ein wenig mehr Zeit nehmen und habe den Release daher auf das Frühjahr 2023 verschoben. Einen näheren Termin nannte er dabei nicht, geschweige denn wie der offizielle Name des Spiels lauten wird. Nintendo selbst spricht noch immer nur vom Nachfolger von "Breath of the Wild", während vielerorts auch einfach nur von "Breath of the Wild 2" gesprochen wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zwar gibt es ein paar neue Spielszenen aus der Fantasy-Spielwelt Hyrule zu sehen, das sind jedoch nur äußerst kurze Schnipsel ohne wirklich nennenswerten Inhalt. Nur so viel: Die Spielwelt soll sich nicht nur auf den Himmel ausweiten, sondern auch darüber hinaus. Auf den ersten Blick bleibt es grafisch bei der Cel-Shading-Technik, wobei sich Nintendo voll auf die Hardware der Switch konzentrieren kann, da der Titel nicht mehr für mehrere Konsolen erscheinen wird. Das neue Zelda-Abenteuer wird exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich sein.

Verschiebungen von Release-Terminen bei Videospielen sind vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie keine Seltenheit mehr. Zuletzt traf es auch den neusten Ableger der Siedler-Reihe.